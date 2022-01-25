https://uz.sputniknews.ru/20220125/vygody-i-perspektivy-kak-strany-sosedi-otsenivayut-partnerstvo-s-uzbekistanom-22375189.html

Выгоды и перспективы: как страны-соседи оценивают партнерство с Узбекистаном?

Выгоды и перспективы: как страны-соседи оценивают партнерство с Узбекистаном?

Какие страны наиболее активно сотрудничают с Узбекистаном и какие сферы узбекской экономики выглядят самыми перспективными для международного сообщества? Ответы на эти вопросы – в обзоре Sputnik Узбекистан.

2022-01-25T20:00+0500

2022-01-25T20:00+0500

2022-01-25T20:00+0500

экономика

узбекистан

экономика

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ТАШКЕНТ, 25 янв - Sputnik. Узбекистан вошел в список наиболее перспективных потенциальных зон свободной торговли наряду с Индией, Китаем и ОАЭ. Данным рейтингом поделился Евразийский банк развития (ЕАБР) в ходе презентации доклада "Интеграционный бизнес-барометр ЕАБР" 25 января.Рейтинг был составлен на основе опроса 337 компаний, представляющих крупный и средний бизнес Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Всего в опросе участвовали руководители высшего уровня, а также менеджеры подразделений 180 средних и 157 крупных компаний.Зачем нужно ЗСТКак следует из доклада ЕАБР, для всех стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приоритетом традиционно остается сотрудничество с Россией. Так, представители компаний Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана в списке ключевых партнеров по бизнесу на первое место поставили именно российские фирмы.Тем не менее, участники опроса считают, что будущее за интеграцией, а именно – за расширением зон свободной торговли ЕАЭС. Зона свободной торговли (или ЗСТ) – это вид международной интеграции, когда страны-участницы отменяют друг для друга таможенные пошлины, сборы и налоги. Поэтому 73% респондентов считают, что интеграция на уровне торговли облегчает ведение бизнеса.Кроме этого, ЗСТ предполагает отмену количественных ограничений во взаимной торговле. При этом каждое государство сохраняет право устанавливать свой режим торговли с третьими странами, то есть сохраняет самостоятельность.Узбекистан увеличит производство лекарств в три разаКурирует работу ЗСТ обычно межгосударственный секретариат, однако можно обходиться и без него – в случае, если страны периодически проводят совещания по вопросам торговли, на которых и согласовывают дальнейший алгоритм сотрудничества.На данный момент в ЕАЭС действуют соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром. Помимо этого, Союз ведет переговоры о создании новых ЗСТ с Египтом, Ираном, Индией и Индонезией.Участники опроса же считают, что наиболее перспективен в плане географического расширения свободной торговли Китай. За ним в списке потенциальных перспективных ЗСТ следуют Узбекистан, ОАЭ и страны Европы.Кто сотрудничает с УзбекистаномСтраны-соседи выгодны тем, что в процессе сотрудничества с ними значительно упрощаются вопросы логистики, а также отсутствуют языковые барьеры. По данным опроса ЕАБР, 80% из 337 компаний имеют либо партнеров, либо клиентов в странах ЕАЭС. Основной сферой сотрудничества является торговля.Какие страны ЕАЭС особенно активно взаимодействуют в сфере торговли с Узбекистаном? По результатам опроса, глубоко сотрудничает с республикой в торговой области Таджикистан - 46% от числа опрошенных компаний с международным сотрудничеством назвали Узбекистан лидирующим партнером. Развивает торговые отношения с Узбекистаном и Россия (40%).Далее следует Беларусь (38%), затем – Кыргызстан (35%), а замыкают список Казахстан (21%) и Армения (13%).Не торговлей единойНесмотря на популярность торговли, все страны, участвовавшие в опросе, заявили о потребности увеличения производственный мощностей. Так, после торговли самыми приоритетными направлениями сотрудничества с другими странами респонденты из ЕАЭС называют промышленность и научно-технические разработки.В сфере научной кооперации в регионе СНГ вновь лидирует Россия – с ней хотел бы работать 51% участников опроса. Второе место в этом рейтинге популярности у Беларуси (21%), а третье – у Казахстана (17%). С Узбекистаном, занявшим пятое место, готовы сотрудничать 8% респондентов.В области промышленности же Узбекистан расположился на четвертой строчке рейтинга, уступив России (49%), Беларуси (23%) и Казахстану (21%). Развивать производство с Узбекистаном хотели бы 16% участников опроса.Напомним, что в декабре прошлого года Узбекистан подал заявку на вступление в ЕАБР, о чем сообщил председатель банка Николай Подгузов, который назвал страну "уважаемым и мощным акционером".Читайте также: Видео: благодаря ЕАЭС, Узбекистан может сэкономить $1 млрд в год

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Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

Данара Курманова https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1118/34/11183496_106:0:1250:1144_100x100_80_0_0_8112551b1108fe0d507e8f7092bb8381.jpg

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узбекистан, экономика