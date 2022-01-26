https://uz.sputniknews.ru/20220126/nazvany-gosudarstva-kotorye-pomogli-uzbekistanu-vo-vremya-blekauta-22397231.html

Названы государства, которые помогли Узбекистану во время блэкаута

Названы государства, которые помогли Узбекистану во время блэкаута

Слаженная работа специалистов не только Узбекистана, но и соседних государств помогла восстановить подачу электроэнергии во все регионы республики.

2022-01-26T18:12+0500

2022-01-26T18:12+0500

2022-01-26T18:12+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Глава управления министерства энергетики Абдумалик Назиров назвал государства, которые первыми оказали помощь Узбекистану во время массового отключения электроэнергии. Это Туркменистан и Кыргызстан.Представитель ведомства уточнил, что с помощью Туркменистана было восстановлено энергоснабжение Бухары и Кашкадарьинского региона и частично с помощью Кыргызстана – во всей Ферганской долине (Андижанской, Наманганской и Ферганской областей).Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, Министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.В АО "Худудгазтаъминот" сообщили, что перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана. Позже в Узбекнефтегазе заявили, что добыча природного газа на месторождениях Узбекистана возобновлена, восстанавливается подача "голубого топлива" по трубопроводам населению. Читайте также:Как сбой в энергосистеме Центральной Азии отразился на россиянах >>Повлияет ли отключение электроэнергии на сохранность вакцин – ответ СЭС >>

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