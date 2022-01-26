https://uz.sputniknews.ru/20220126/kak-sboy-v-energosisteme-tsentralnoy-azii-otrazilsya-na-rossiyanax-22386759.html
Как сбой в энергосистеме Центральной Азии отразился на россиянах?
Как сбой в энергосистеме Центральной Азии отразился на россиянах?
Накануне в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. Как оно повлияло на соседей?
2022-01-26T12:33+0500
2022-01-26T12:33+0500
2022-01-26T12:33+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Сбой в энергосистеме Центральной Азии, который в первые часы привел к резкому увеличению экспорта электроэнергии в Россию из-за избытка мощности в Казахстане, никак не отразился на российских потребителях. Об этом РИА Новости сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы". Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии. В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.В результате Казахстан, до этого импортировавший электроэнергию из Россию, сразу после аварии резко перешел к ее экспорту — в первые часы его объемы достигали 750 мегаватт, рассказал источник в российской компании "Интер РАО".Читайте также по теме:
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MIA „Rosiya Segodnya“
центральная азия, россияне
Как сбой в энергосистеме Центральной Азии отразился на россиянах?
Накануне в Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане произошло масштабное отключение электричества. Как оно повлияло на соседей?
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Сбой в энергосистеме Центральной Азии, который в первые часы привел к резкому увеличению экспорта электроэнергии в Россию из-за избытка мощности в Казахстане, никак не отразился на российских потребителях.
Об этом РИА Новости
сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы".
"Никаких последствий для потребителей в России не было", — прокомментировали произошедшее в организации.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили в KEGOC.
В результате Казахстан, до этого импортировавший электроэнергию из Россию, сразу после аварии резко перешел к ее экспорту — в первые часы его объемы достигали 750 мегаватт, рассказал источник в российской компании "Интер РАО".