https://uz.sputniknews.ru/20220126/uzbekistan-vozobnovil-rabotu-na-62-x-mestorojdeniyax-gaza-22394637.html

Узбекистан возобновил работу на 62-х месторождениях газа

Узбекистан возобновил работу на 62-х месторождениях газа

Компрессорные станции и ряд скважин на 62 месторождениях по добыче природного газа начали работать в прежнем режиме.

2022-01-26T16:13+0500

2022-01-26T16:13+0500

2022-01-26T16:13+0500

общество

месторождение

газ

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ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Добыча природного газа возобновлена на месторождениях в Узбекистане, восстанавливается подача "голубого топлива" по трубопроводам, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".С началом поставки электроснабжения компрессорные станции и ряд скважин на 62 месторождениях по добыче природного газа начали работать в полном режиме, говорится в сообщении компании.Ранее в АО "Худудгазтаъминот" сообщили, что перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана из-за блэкаута. Всему виной стали приостановки добычи газа на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз", в результате чего снизилось давление в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях. С 26 января была ограничена работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и приостановлены поставки природного газа частным компаниям. Газ в настоящее время поставляется только тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению.Ранее полностью возобновило свою работу ташкентское метро, а также движение высокоскоростных поездов Afrosiyob.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.Помимо Узбекистана, пострадали также Казахстан и Кыргызстан.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.Читайте также:Удалось ли устранить крупные неполадки в энергосистеме Узбекистана? >>Что происходит на дорогах Ташкента после блэкаута — видео >>

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месторождение, газ