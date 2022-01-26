Узбекистан возобновил работу на 62-х месторождениях газа

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Добыча природного газа возобновлена на месторождениях в Узбекистане, восстанавливается подача "голубого топлива" по трубопроводам, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".С началом поставки электроснабжения компрессорные станции и ряд скважин на 62 месторождениях по добыче природного газа начали работать в полном режиме, говорится в сообщении компании.Ранее в АО "Худудгазтаъминот" сообщили, что перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана из-за блэкаута. Всему виной стали приостановки добычи газа на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз", в результате чего снизилось давление в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях. С 26 января была ограничена работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и приостановлены поставки природного газа частным компаниям. Газ в настоящее время поставляется только тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению.Ранее полностью возобновило свою работу ташкентское метро, а также движение высокоскоростных поездов Afrosiyob.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.Помимо Узбекистана, пострадали также Казахстан и Кыргызстан.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.Читайте также:Удалось ли устранить крупные неполадки в энергосистеме Узбекистана? >>Что происходит на дорогах Ташкента после блэкаута — видео >>
Компрессорные станции и ряд скважин на 62 месторождениях по добыче природного газа начали работать в прежнем режиме.
ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Добыча природного газа возобновлена на месторождениях в Узбекистане, восстанавливается подача "голубого топлива" по трубопроводам, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".
С началом поставки электроснабжения компрессорные станции и ряд скважин на 62 месторождениях по добыче природного газа начали работать в полном режиме, говорится в сообщении компании.
Ранее в АО "Худудгазтаъминот" сообщили, что перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана из-за блэкаута. Всему виной стали приостановки добычи газа на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз", в результате чего снизилось давление в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях.
С 26 января была ограничена работа автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и приостановлены поставки природного газа частным компаниям. Газ в настоящее время поставляется только тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению.
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
Помимо Узбекистана, пострадали также Казахстан и Кыргызстан.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
Энергосистема Центральной Азии
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана.
Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.