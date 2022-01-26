https://uz.sputniknews.ru/20220126/samolety-uzairways-nachnut-letat-v-odin-iz-krupneyshix-kurortnyx-gorodov-rossii--22388026.html

Самолеты UzAirways начнут летать в один из крупнейших курортных городов России

Самолеты UzAirways начнут летать в один из крупнейших курортных городов России

Стало известно, сколько стоят билеты на самолет до пляжного курорта России и в какие дни можно улететь.

2022-01-26T12:41+0500

2022-01-26T12:41+0500

2022-01-26T12:42+0500

туризм

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении авиасообщения еще с одним российским городом. С 30 января этого года самолеты будут летать по маршруту Ташкент – Сочи – Ташкент. Рейс будет выполняться раз в неделю – по воскресеньям.Стоимость авиабилетов в одну сторону – от 1 883 446 сумов (без багажа) и от 2 067 881 сумов (с багажом). За полет туда и обратно придется заплатить от 3 573 113 сумов (без багажа) и от 3 941 982 сумов (с багажом).Ранее сообщалось, что с 31 января самолеты национальной авиакомпании также начнут выполнять прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс).Читайте также:Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы >>Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

авиакомпания uzbekistan airways