https://uz.sputniknews.ru/20220126/samolety-uzairways-nachnut-letat-v-odin-iz-krupneyshix-kurortnyx-gorodov-rossii--22388026.html
Самолеты UzAirways начнут летать в один из крупнейших курортных городов России
Самолеты UzAirways начнут летать в один из крупнейших курортных городов России
Стало известно, сколько стоят билеты на самолет до пляжного курорта России и в какие дни можно улететь.
2022-01-26T12:41+0500
2022-01-26T12:41+0500
2022-01-26T12:42+0500
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ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Национальная компания Uzbekistan Airways объявила о возобновлении авиасообщения еще с одним российским городом. С 30 января этого года самолеты будут летать по маршруту Ташкент – Сочи – Ташкент. Рейс будет выполняться раз в неделю – по воскресеньям.Стоимость авиабилетов в одну сторону – от 1 883 446 сумов (без багажа) и от 2 067 881 сумов (с багажом). За полет туда и обратно придется заплатить от 3 573 113 сумов (без багажа) и от 3 941 982 сумов (с багажом).Ранее сообщалось, что с 31 января самолеты национальной авиакомпании также начнут выполнять прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс).Читайте также:Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы >>Smartavia начала выполнять регулярные полеты из Москвы в Фергану — фото >>
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MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания uzbekistan airways
Самолеты UzAirways начнут летать в один из крупнейших курортных городов России
12:41 26.01.2022 (обновлено: 12:42 26.01.2022)
Стало известно, сколько стоят билеты на самолет до пляжного курорта России и в какие дни можно улететь.
ТАШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Национальная компания Uzbekistan Airways объявила
о возобновлении авиасообщения еще с одним российским городом. С 30 января этого года самолеты будут летать по маршруту Ташкент – Сочи – Ташкент. Рейс будет выполняться раз в неделю – по воскресеньям.
Стоимость авиабилетов в одну сторону – от 1 883 446 сумов (без багажа) и от 2 067 881 сумов (с багажом). За полет туда и обратно придется заплатить от 3 573 113 сумов (без багажа) и от 3 941 982 сумов (с багажом).
Ранее сообщалось
, что с 31 января самолеты национальной авиакомпании также начнут выполнять прямые регулярные рейсы из Намангана в Москву, Пермь, Самару, Омск, Оренбург, Иркутск, Краснодар и Екатеринбург по принципу Full Economy (полный экономкласс).
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