Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-ministerstve-energetiki-ozvuchili-aktualnye-dannye-ob-energosnabjenii-v-strane-22418130.html
В Министерстве энергетики озвучили актуальные данные об энергоснабжении в стране
В Министерстве энергетики озвучили актуальные данные об энергоснабжении в стране
В ведомстве обратились к жителям с просьбой не включать без необходимости электрические обогреватели, чтобы избежать возможные веерные отключения.
2022-01-27T18:39+0500
2022-01-27T18:39+0500
общество
министерство энергетики узбекистана
энергетика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1358/05/13580515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb2707b5f9b46f5077cba84ec4d33d74.jpg
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Энергоснабжение Узбекистана полностью восстановлено после массового блэкаута, с которым страна столкнулась 25 января, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.Все регионы республики к 16.00 по местному времени полностью обеспечены электроэнергией.В настоящий момент в стране восстановлена режимная работа всех электростанций кроме Туракурганской ТЭС в Наманганской области на востоке Узбекистана.Учитывая, что газоснабжение в стране восстановлено не полностью, в ведомстве обратились к жителям с просьбой не включать без острой необходимости дополнительные электрические обогреватели, чтобы избежать возможные веерные отключения электроэнергии.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.В АО "Худудгазтаъминот" сообщили, что перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана. Позже в Узбекнефтегазе заявили, что добыча природного газа на месторождениях Узбекистана возобновлена, восстанавливается подача "голубого топлива" по трубопроводам населению.Читайте также:Из-за чего произошел "конец света" в Центральной Азии — мнение эксперта &gt;&gt;В Узбекистане снова заработали газовые заправки &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1358/05/13580515_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_bc3bb1a6487f553ff0509d9a472b070d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство энергетики узбекистана, энергетика

В Министерстве энергетики озвучили актуальные данные об энергоснабжении в стране

18:39 27.01.2022
© Sputnik / Рамиз БахтияровПотолок 330 школы
Потолок 330 школы - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подписаться на
В ведомстве обратились к жителям с просьбой не включать без необходимости электрические обогреватели, чтобы избежать возможные веерные отключения.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Энергоснабжение Узбекистана полностью восстановлено после массового блэкаута, с которым страна столкнулась 25 января, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.
Все регионы республики к 16.00 по местному времени полностью обеспечены электроэнергией.
В настоящий момент в стране восстановлена режимная работа всех электростанций кроме Туракурганской ТЭС в Наманганской области на востоке Узбекистана.
Учитывая, что газоснабжение в стране восстановлено не полностью, в ведомстве обратились к жителям с просьбой не включать без острой необходимости дополнительные электрические обогреватели, чтобы избежать возможные веерные отключения электроэнергии.

Блэкаут в Центральной Азии

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.
Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.
Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.
При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
В АО "Худудгазтаъминот" сообщили, что перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана. Позже в Узбекнефтегазе заявили, что добыча природного газа на месторождениях Узбекистана возобновлена, восстанавливается подача "голубого топлива" по трубопроводам населению.
Энергосистема Центральной Азии

Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана.

Читайте также:

Из-за чего произошел "конец света" в Центральной Азии — мнение эксперта >>
В Узбекистане снова заработали газовые заправки >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский