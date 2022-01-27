https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-ministerstve-energetiki-ozvuchili-aktualnye-dannye-ob-energosnabjenii-v-strane-22418130.html

В Министерстве энергетики озвучили актуальные данные об энергоснабжении в стране

В Министерстве энергетики озвучили актуальные данные об энергоснабжении в стране

В ведомстве обратились к жителям с просьбой не включать без необходимости электрические обогреватели, чтобы избежать возможные веерные отключения.

2022-01-27T18:39+0500

2022-01-27T18:39+0500

2022-01-27T18:39+0500

общество

министерство энергетики узбекистана

энергетика

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Энергоснабжение Узбекистана полностью восстановлено после массового блэкаута, с которым страна столкнулась 25 января, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.Все регионы республики к 16.00 по местному времени полностью обеспечены электроэнергией.В настоящий момент в стране восстановлена режимная работа всех электростанций кроме Туракурганской ТЭС в Наманганской области на востоке Узбекистана.Учитывая, что газоснабжение в стране восстановлено не полностью, в ведомстве обратились к жителям с просьбой не включать без острой необходимости дополнительные электрические обогреватели, чтобы избежать возможные веерные отключения электроэнергии.Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло в Узбекистане во 25 января примерно в 11:00 по местному времени. Сбой в системе охватил сразу несколько городов: Ташкент, Гулистан, Карши, Самарканд, Бухару, Коканд, Чирчик, сообщают корреспонденты Sputnik.Ташкентское метро временно приостановило работу. Местные жители сообщают о перебоях с водой и отоплением.Блэкаут случился не только в Узбекистане: свет отключили также в Алматы, Бишкеке и ряде районов Кыргызстана.При этом Министерство энергетики Узбекистана в качестве причины отключения назвало крупную аварию в энергосетях соседнего Казахстана, министерство же энергетики Казахстана во всем обвинило быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.В АО "Худудгазтаъминот" сообщили, что перебои с подачей газа отмечаются в Ташкенте и ряде регионов Узбекистана. Позже в Узбекнефтегазе заявили, что добыча природного газа на месторождениях Узбекистана возобновлена, восстанавливается подача "голубого топлива" по трубопроводам населению.Читайте также:Из-за чего произошел "конец света" в Центральной Азии — мнение эксперта >>В Узбекистане снова заработали газовые заправки >>

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министерство энергетики узбекистана, энергетика