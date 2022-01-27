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Из-за чего произошел "конец света" в Центральной Азии — мнение эксперта
Из-за чего произошел "конец света" в Центральной Азии — мнение эксперта
Кто или что вызвало самый масштабный блэкаут в регионе за последние годы? Читайте мнение эксперта.
2022-01-27T14:04+0500
2022-01-27T14:04+0500
2022-01-27T14:04+0500
общество
центральная азия
свет
мнение эксперта
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Блэкаут в Центральной Азии мог быть вызван недостаточной координацией между странами и техническими недостатками энергосистемы региона.Такое мнение высказал замглавы центра исследований Центральной Азии Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.При этом он отметил, что энергосистема Центральной Азии после всех этих технических преобразований, возможно, улучшилась за последние годы. Однако какие-то технические препятствия в ней все еще остаются. Аналитик подчеркнул, что проблемы в энергетическом секторе являются важным вопросом, с которым сталкиваются Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии? >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:
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центральная азия, свет, мнение эксперта
Из-за чего произошел "конец света" в Центральной Азии — мнение эксперта
Масштабный блэкаут в регионе случился во вторник утром. Аналитики назвали это "концом света" и стали искать причины произошедшего.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Блэкаут в Центральной Азии мог быть вызван недостаточной координацией между странами и техническими недостатками энергосистемы региона.
Такое мнение высказал замглавы центра исследований Центральной Азии Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.
"Должно быть, оба этих аспекта присутствуют, плюс то, что в настоящее время в разных странах действительно появился дефицит электроэнергии, некоторые страны, исходя из личных или национальных интересов, принимают ряд технических мер, что приводит к коллапсу существующей сети", — заявил Ян Цзинь.
При этом он отметил, что энергосистема Центральной Азии после всех этих технических преобразований, возможно, улучшилась за последние годы.
Однако какие-то технические препятствия в ней все еще остаются.
Аналитик подчеркнул, что проблемы в энергетическом секторе являются важным вопросом, с которым сталкиваются Таджикистан, Киргизия и Узбекистан.
"Поэтому, испытывая нехватку денежных средств внутри стран, энергетический сектор этих государств остро нуждается в иностранных инвестициях", — добавил он в беседе с РИА Новости
.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили
в KEGOC.