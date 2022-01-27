https://uz.sputniknews.ru/20220127/iz-za-chego-proizoshel-konets-sveta-v-tsentralnoy-azii--mnenie-eksperta-22409006.html

Из-за чего произошел "конец света" в Центральной Азии — мнение эксперта

Из-за чего произошел "конец света" в Центральной Азии — мнение эксперта

Кто или что вызвало самый масштабный блэкаут в регионе за последние годы? Читайте мнение эксперта.

2022-01-27T14:04+0500

2022-01-27T14:04+0500

2022-01-27T14:04+0500

общество

центральная азия

свет

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Блэкаут в Центральной Азии мог быть вызван недостаточной координацией между странами и техническими недостатками энергосистемы региона.Такое мнение высказал замглавы центра исследований Центральной Азии Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ян Цзинь.При этом он отметил, что энергосистема Центральной Азии после всех этих технических преобразований, возможно, улучшилась за последние годы. Однако какие-то технические препятствия в ней все еще остаются. Аналитик подчеркнул, что проблемы в энергетическом секторе являются важным вопросом, с которым сталкиваются Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии? >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.Читайте также:

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центральная азия, свет, мнение эксперта