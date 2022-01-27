https://uz.sputniknews.ru/20220127/v-uzbekistane-snova-zarabotali-gazovye-zapravki-22404550.html
В Узбекистане снова заработали газовые заправки
В Узбекистане снова заработали газовые заправки
Как восстанавливается Центральная Азия после самого масштабного блэкаута за последние годы — в материале.
2022-01-27T10:05+0500
2022-01-27T10:05+0500
2022-01-27T10:12+0500
общество
узбекистан
заправка
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Узбекистане после блэкаута возобновили работу автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).По данным ведомства, АГНКС пока не работают в Ташкентской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях, где продолжаются работы по восстановлению рабочего режима газоснабжения. Все станции по республике заработают к утру пятницы.Ранее в Минэнерго заявили, что полное восстановление работы газотранспортной системы Узбекистана после блэкаута займет еще, как минимум, двое суток. По данным АО "Худудгазтаъминот", оператора поставок газа в республике, из-за приостановки добычи на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз" снизилось давление в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях. С 26 января была ограничена работа АГНКС и приостановлены поставки природного газа частным компаниям. Сейчас газ поставляется только тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению.Мирзиёев прокомментировал сбой в электроснабжении страны >>Блэкаут в Центральной АзииМассовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана."Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили в KEGOC.Читайте также:
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узбекистан, заправка
В Узбекистане снова заработали газовые заправки
10:05 27.01.2022 (обновлено: 10:12 27.01.2022)
Во вторник сразу в трех странах Центральной Азии произошло массовое отключение электроэнергии. ЧП вызвало проблемы с водой и газом.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. В Узбекистане после блэкаута возобновили работу автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС).
"Сегодня, 27 января, с 9 утра начинают работу АГНКС вдоль междугородних трасс, а также в большинстве областей", — сообщили в Министерстве энергетики.
По данным ведомства, АГНКС пока не работают в Ташкентской, Ферганской, Андижанской и Наманганской областях, где продолжаются работы по восстановлению рабочего режима газоснабжения.
Все станции по республике заработают к утру пятницы.
Ранее в Минэнерго заявили, что полное восстановление работы газотранспортной системы Узбекистана после блэкаута займет еще, как минимум, двое суток.
По данным АО "Худудгазтаъминот", оператора поставок газа в республике, из-за приостановки добычи на 64 месторождениях АО "Узбекнефтегаз" снизилось давление в магистральных газопроводах и в местных газовых сетях.
С 26 января была ограничена работа АГНКС и приостановлены поставки природного газа частным компаниям.
Сейчас газ поставляется только тепловым электростанциям, объектам социальной сферы и населению.
Блэкаут в Центральной Азии
Массовое отключение электричества произошло во вторник утром сразу в трех странах Центральной Азии.
В результате оказались обесточены многочисленные города в южном Казахстане, по всему Узбекистану и Кыргызстану.
Помимо света, в ряде регионов не было воды. Светофоры отключились, связь пропала. Весь транспорт временно перестал работать.
Министерство энергетики Узбекистана связало блэкаут с крупной аварией в энергосетях Казахстана.
Минэнерго Казахстана, в свою очередь, указало на быстрое увеличение мощности на транзит электроэнергии в энергосистемах Узбекистана и Казахстана.
"Ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 киловатт "Север — Восток — Юг Казахстана", — сообщили
в KEGOC.