https://uz.sputniknews.ru/20220123/skolko-mutatsiy-u-omikrona-rasskazal-ekspert-22331771.html

Сколько мутаций у "омикрона", рассказал эксперт

Сколько мутаций у "омикрона", рассказал эксперт

Новый штамм активно распространяется по миру — медики отмечают, что "омикрон" предпочитает размножаться в верхних дыхательных путях, а его инкубационный период сократился.

2022-01-23T08:00+0500

2022-01-23T08:00+0500

2022-01-23T10:40+0500

общество

штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Вариант "омикрон" имеет гораздо больше мутаций по сравнению с первоначальным коронавирусом. Об этом рассказал советник президента Центра стратегических разработок (ЦСР), кандидат биологических наук Евгений Тоневицкий.По данным ученых, у нового штамма более 50 мутаций — именно это позволяет "омикрону" быстрее проникать в клетки организма человека и сокращает инкубационный период.Часть мутаций повышают скорость и эффективность проникновения вируса в клетку, а часть — "прячет" S-белок "омикрона" от антител."По всей видимости, еще часть мутаций направлена на оптимизацию процессов производства и сборки вирусных копий после проникновения в клетку", — пояснил Тоневицкий.Данные мутации привели к тому, что инкубационный период штамма, в отличие от других, сократился и составляет до трех дней (у уханьского вируса он был пять дней, у "дельты" — до четырех).При всем этом вирус имеет и еще одно отличие: он предпочитает размножаться в верхних дыхательных путях, а не в легких человека, не нанося, таким образом, значительного ущерба.Как работает вирусКоронавирус — как и большая часть других вирусов — это белковый шарик, внутри которого содержится генетическая информация. Он покрыт шипами (S-белками), которые помогают ему проникать внутрь клеток.Попадая в организм человека, вирус проникает в клетки и использует их, чтобы создавать свои копии."Большинство существующих сегодня в мире вакцин, созданных как на основе аденовирусов, так и с использованием РНК (рибонуклеиновая кислота), способствуют образованию антител против S-белка. После связывания с антителами активность белка блокируется, и вирус не может попасть в клетку", — пояснил эксперт агентству РИА Новости.Как работает иммунитетЭксперт отметил, что некоторые защитные механизмы организма даются от рождения.Ответ такого врожденного иммунитета на инфекцию может развиваться достаточно быстро — за несколько часов или даже минут. Однако он не всегда способен справиться с задачей самостоятельно. В том случае должен помочь приобретенный иммунитет."Приобретенный иммунитет всегда адаптивный, то есть "обучаемый". Он очень эффективен и состоит из двух звеньев: гуморального и клеточного", — пояснил биолог.Гуморальный иммунитет дают В-лимфоциты. Их задача — произвести антитела, которые свяжут вирус или его компоненты и блокируют их активность. Антитела сохраняются в организме длительное время, однако когда вирус мутирует, они могут терять свою эффективность.Клеточный иммунитет обеспечивают Т-лимфоциты. Они распознают и уничтожают те клетки организма, которые инфицированы вирусом.Оба вида вырабатываются как после заболевания коронавирусом, так и после вакцинации.Штамм "омикрон"Новая мутация коронавируса была обнаружена в ЮАР в ноябре 2021 года. Вскоре она была включена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в список "вызывающих беспокойство". Штамм получил название "омикрон".COVID в УзбекистанеВ Узбекистане зафиксировали очередной максимум новых пациентов с диагнозом COVID-19: за прошедший день это количество увеличилось еще на 1390 и теперь составляет 212 289 за все время распространения пандемии на территории Узбекистана с марта 2020 года.По данным пресс-службы Министерства здравоохранения республики, цифра растет уже четвертый день подряд.Несколько дней назад было объявлено, что вузы, лицеи и колледжи с 24 января переводятся на дистанционную форму обучения. Мера временная и пока рассчитана на месяц.Читайте также:В Минздраве рассказали, как штамм "омикрон" проник в Узбекистан >>2022 год может стать годом конца пандемии – глава ВОЗ >>

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штамм-омикрон