https://uz.sputniknews.ru/20220124/v-tashoblasti-zapustyat-esche-odno-proizvodstvo-vaktsin-ot-koronavirusa-22346593.html
В Узбекистане запустят еще одно производство вакцин от COVID
В Узбекистане запустят еще одно производство вакцин от COVID
Когда оно появится и какие перспективы это несет для Узбекистана, читайте в материале.
2022-01-24T12:34+0500
2022-01-24T12:34+0500
2022-01-24T12:43+0500
общество
вакцина
узбекистан
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Ташкентской области появится еще одно производство вакцин от коронавируса. Это следует из указа президента Шавката Мирзиёева. Глава государства утвердил перечень перспективных инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли Узбекистана в 2022–2026 годах.Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов долларов. Его реализует узбекское ООО V-Gen Biopharma, созданное местным предприятием Jurabek Laboratories и Ташкентским НИИ вакцин и сывороток. Технико-экономическое обоснование проекта разработают в первом квартале этого года, а само производство хотят запустить уже в 2023-м.В августе 2021 года правительство Узбекистана одобрило регистрацию вакцин "Спутник V" и китайской Anhui Zhifei Longcom (используется под совместным брендом ZF-UZ-VAC 2001) для производства в республике. В прошлом апреле в Министерстве инновационного развития заявили, что две вакцины против COVID-19, создаваемые в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о рекомбинантной вакцине на основе S-белка коронавируса Центра передовых технологий при мининноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана. На тот момент обе вакцины проходили доклинические испытания, о дальнейших стадиях разработки не сообщалось.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>
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вакцина, узбекистан, коронавирус covid-19
В Узбекистане запустят еще одно производство вакцин от COVID
12:34 24.01.2022 (обновлено: 12:43 24.01.2022)
Когда оно появится и какие перспективы это несет для Узбекистана, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Ташкентской области появится еще одно производство вакцин от коронавируса.
Это следует из указа президента Шавката Мирзиёева. Глава государства утвердил перечень перспективных инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли Узбекистана в 2022–2026 годах.
Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов долларов. Его реализует узбекское ООО V-Gen Biopharma, созданное местным предприятием Jurabek Laboratories и Ташкентским НИИ вакцин и сывороток.
Технико-экономическое обоснование проекта разработают в первом квартале этого года, а само производство хотят запустить уже в 2023-м.
В августе 2021 года правительство Узбекистана одобрило регистрацию вакцин "Спутник V" и китайской Anhui Zhifei Longcom (используется под совместным брендом ZF-UZ-VAC 2001) для производства в республике.
Спустя месяц Jurabek Laboratories начала серийное производство российского и китайского препаратов в Алмалыке Ташкентской области, первоначальная мощность — до 2 миллионов и 10 миллионов доз в месяц соответственно.
В прошлом апреле в Министерстве инновационного развития заявили, что две вакцины против COVID-19, создаваемые в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения.
Речь идет о рекомбинантной вакцине на основе S-белка коронавируса Центра передовых технологий при мининноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана.
На тот момент обе вакцины проходили доклинические испытания, о дальнейших стадиях разработки не сообщалось.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".
Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший
в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.