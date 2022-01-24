https://uz.sputniknews.ru/20220124/v-tashoblasti-zapustyat-esche-odno-proizvodstvo-vaktsin-ot-koronavirusa-22346593.html

В Узбекистане запустят еще одно производство вакцин от COVID

В Узбекистане запустят еще одно производство вакцин от COVID

Когда оно появится и какие перспективы это несет для Узбекистана, читайте в материале.

2022-01-24T12:34+0500

2022-01-24T12:34+0500

2022-01-24T12:43+0500

общество

вакцина

узбекистан

коронавирус covid-19

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ТАШКЕНТ, 24 янв — Sputnik. В Ташкентской области появится еще одно производство вакцин от коронавируса. Это следует из указа президента Шавката Мирзиёева. Глава государства утвердил перечень перспективных инвестиционных проектов в фармацевтической отрасли Узбекистана в 2022–2026 годах.Стоимость проекта оценивается в 20 миллионов долларов. Его реализует узбекское ООО V-Gen Biopharma, созданное местным предприятием Jurabek Laboratories и Ташкентским НИИ вакцин и сывороток. Технико-экономическое обоснование проекта разработают в первом квартале этого года, а само производство хотят запустить уже в 2023-м.В августе 2021 года правительство Узбекистана одобрило регистрацию вакцин "Спутник V" и китайской Anhui Zhifei Longcom (используется под совместным брендом ZF-UZ-VAC 2001) для производства в республике. В прошлом апреле в Министерстве инновационного развития заявили, что две вакцины против COVID-19, создаваемые в Узбекистане, внесены в список препаратов-кандидатов Всемирной организации здравоохранения. Речь идет о рекомбинантной вакцине на основе S-белка коронавируса Центра передовых технологий при мининноваций и ДНК-вакцине на основе spike-белков трех участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана. На тот момент обе вакцины проходили доклинические испытания, о дальнейших стадиях разработки не сообщалось.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

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вакцина, узбекистан, коронавирус covid-19