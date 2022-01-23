https://uz.sputniknews.ru/20220123/uzbekistantsy-napugany-omikronom-chislo-zvonkov-v-call-tsentr-udvoilos-22335863.html

Узбекистанцы напуганы "омикроном": число звонков в call-центр удвоилось

Узбекистанцы напуганы "омикроном": число звонков в call-центр удвоилось

В стране зарегистрирован очередной максимум заболевших, "коронавирусный" call-центр работает в три смены.

2022-01-23T12:38+0500

2022-01-23T12:38+0500

2022-01-23T12:38+0500

общество

коронавирус covid-19

штамм-омикрон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0a/1c/21137048_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_93adb7c64a8dd3db97f7c169c334ef35.jpg

ТАШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Количество звонков на короткий номер 1003 специального "коронавирусного" call-центра во второй декаде января удвоилось, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.По данным Минздрава, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 1480 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заразившихся в Узбекистане достигло 213 767 человек.Как отмечают в пресс-службе, с начала года в call-центр поступило более 14 тысяч звонков. При этом количество обращений неуклонно растет: если в первую декаду января звонков было около 4,5 тысяч, то с 10 по 20 января поступило уже 9600 звонков.В среднем сотрудники call-центра сейчас принимают по 900-1000 звонков в день. Центр работает в три смены, отмечает пресс-служба Минздрава.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 в Узбекистане наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Теперь же эпидемиологическая ситуация снова ухудшилась.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Считается, что новый штамм в республику "завез" пассажир, прибывший в Ташкент из Дубая. Всех пассажиров, находившихся с ним в одном самолете, поместили на карантин, а самого заболевшего — в Зангиатинскую инфекционную больницу.Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Инфографика: где лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19, штамм-омикрон