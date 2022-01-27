https://uz.sputniknews.ru/20220127/xolding-alishera-usmanova-zanyalsya-zolotom-22408245.html

Холдинг Алишера Усманова занялся золотом

Холдинг Алишера Усманова занялся золотом

Российский бизнесмен с партнерами создал компанию USM Gold, уже владеющее разведывательным предприятием в Хакасии.

2022-01-27T12:27+0500

2022-01-27T12:27+0500

2022-01-27T12:27+0500

россия

алишер усманов

золото

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ТАШКЕНТ, 27 янв – Sputnik. Холдинг USM, принадлежащий российским бизнесменам Алишеру Усманову и Владимиру Скочу зарегистрировал в конце 2021 года компанию USM Gold, сообщает РБК со ссылкой на Единый госрегистр юридических лиц.Новая компания уже владеет долей в 75% в ООО "Федоровское" в Хакасии с лицензией на геологоразведку. Еще 25% принадлежит госхолдингу "Росгеология", которая получила лицензию на геологоразведку на золоторудной Федоровско-Кедровской площади летом 2021 года.По словам директора по развитию Института геотехнологий Михаила Лескова, сотрудничество с добывающими компаниями – обычная практика для "Росгеологии"."Однако вряд ли Усманов создавал новую структуру только лишь под этот довольно скромный проект. Скорее всего, стоит ждать от него более значимых шагов в золотой отрасли", — полагает эксперт.Напомним, недавно холдинг USM объявил о приобретении 98,6% акций цементного завода "Ахангаранцемент" в Узбекистане, а также об увеличении своей доли в узбекском "Капиталбанке".Алишер Усманов является основным акционером USM. Холдинг контролирует производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", компанию "Удоканская медь", владеющую крупнейшим медным месторождением в России и одним из крупнейших в мире, а также ряд других активов.Читайте также: Алишер Усманов вошел в топ-3 российского рейтинга Forbes >>

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алишер усманов, золото