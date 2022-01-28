https://uz.sputniknews.ru/20220128/skolko-uzbekistantsev-priexali-v-rossiyu-na-pmj--statistika-22430426.html

Сколько узбекистанцев приехали в Россию на ПМЖ – статистика

Сколько узбекистанцев приехали в Россию на ПМЖ – статистика

30% от общего количества навсегда уехавших из Узбекистана, выбрали новым местом жительства Россию.

2022-01-28T13:50+0500

2022-01-28T13:50+0500

2022-01-28T13:50+0500

общество

узбекистанцы

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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В прошлом году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию переехали 6,14 тысячи узбекистанцев. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020-ом, — Государственный комитет по статистике обнародовал данные по итогам 12 месяцев.В общей сложности из Узбекистана за рубеж на постоянное жительство уехали 20 140 человек. Более 30% из них отправились в Россию.До пандемии же, в 2019 году на ПМЖ в РФ уехали 8,97 тысячи узбекистанцев.Количество тех, кто решил навсегда переехать в Узбекистан также почти вдвое увеличилось за прошедший год и составило 1 875.По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 января 2022 года увеличилась до 35,27 миллиона человек.Ранее сообщалось о том, что власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в 2022 году.Квота установлена следующая — 18 955 разрешений, тогда как в 2021-м составляла 39 325 разрешений.Читайте также:Когда узбекистанцам дадут право находиться в России без регистрации 15 дней >>В России для мигрантов введут три основных статуса пребывания >>

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