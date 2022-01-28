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Сколько узбекистанцев приехали в Россию на ПМЖ – статистика
Сколько узбекистанцев приехали в Россию на ПМЖ – статистика
30% от общего количества навсегда уехавших из Узбекистана, выбрали новым местом жительства Россию.
2022-01-28T13:50+0500
2022-01-28T13:50+0500
общество
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В прошлом году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию переехали 6,14 тысячи узбекистанцев. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020-ом, — Государственный комитет по статистике обнародовал данные по итогам 12 месяцев.В общей сложности из Узбекистана за рубеж на постоянное жительство уехали 20 140 человек. Более 30% из них отправились в Россию.До пандемии же, в 2019 году на ПМЖ в РФ уехали 8,97 тысячи узбекистанцев.Количество тех, кто решил навсегда переехать в Узбекистан также почти вдвое увеличилось за прошедший год и составило 1 875.По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 января 2022 года увеличилась до 35,27 миллиона человек.Ранее сообщалось о том, что власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в 2022 году.Квота установлена следующая — 18 955 разрешений, тогда как в 2021-м составляла 39 325 разрешений.Читайте также:Когда узбекистанцам дадут право находиться в России без регистрации 15 дней &gt;&gt;В России для мигрантов введут три основных статуса пребывания &gt;&gt;
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Сколько узбекистанцев приехали в Россию на ПМЖ – статистика

13:50 28.01.2022
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграцииОколо 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область
Около 200 мигрантов из Узбекистана отправились на работу в Амурскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.01.2022
© Агентство по вопросам внешней трудовой миграции
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30% от общего количества навсегда уехавших из Узбекистана, выбрали новым местом жительства Россию.
ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В прошлом году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию переехали 6,14 тысячи узбекистанцев. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020-ом, — Государственный комитет по статистике обнародовал данные по итогам 12 месяцев.
В общей сложности из Узбекистана за рубеж на постоянное жительство уехали 20 140 человек. Более 30% из них отправились в Россию.
До пандемии же, в 2019 году на ПМЖ в РФ уехали 8,97 тысячи узбекистанцев.
Количество тех, кто решил навсегда переехать в Узбекистан также почти вдвое увеличилось за прошедший год и составило 1 875.
По данным официальной статистики, численность населения Узбекистана на 1 января 2022 года увеличилась до 35,27 миллиона человек.
Ранее сообщалось о том, что власти России вдвое сократят выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в 2022 году.
Квота установлена следующая — 18 955 разрешений, тогда как в 2021-м составляла 39 325 разрешений.

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