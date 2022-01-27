https://uz.sputniknews.ru/20220127/kogda-uzbekistantsam-dadut-pravo-naxoditsya-v-rossii-bez-registratsii-15-dney-22411703.html
Когда узбекистанцам дадут право находиться в России без регистрации 15 дней
Когда узбекистанцам дадут право находиться в России без регистрации 15 дней
На какой стадии сейчас новое соглашение между Узбекистаном и Россией, корреспонденту Sputnik объяснили в посольстве республики в Москве.
2022-01-27T15:43+0500
2022-01-27T15:43+0500
2022-01-27T15:43+0500
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ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение, которое разрешит гражданам Узбекистана находиться в России без регистрации в течение 15 дней после въезда на территорию страны. Такое же правило будет действовать в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан.Узбекский лидер подписал соответствующее постановление 20 января. Однако документ пока не вступил в силу. О порядке его принятия корреспонденту Sputnik рассказали в посольстве Узбекистана в Москве. Узбекская сторона их выполнила, когда Мирзиёев подписал постановление об утверждении соглашения с Россией. Теперь такие процедуры должна выполнить со своей стороны Россия.Напомним, что сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками. В МВД России между тем убеждены, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведут к снижению эффективности миграционного контроля.Читайте также:
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регистрация, узбекистан, москва, соглашение
Когда узбекистанцам дадут право находиться в России без регистрации 15 дней
На какой стадии сейчас новое соглашение между Узбекистаном и Россией, корреспонденту Sputnik объяснили в посольстве республики в Москве.
ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев утвердил соглашение, которое разрешит гражданам Узбекистана находиться в России без регистрации в течение 15 дней после въезда на территорию страны.
Такое же правило будет действовать в отношении россиян, въезжающих в Узбекистан.
Узбекский лидер подписал соответствующее постановление
20 января.
Однако документ пока не вступил в силу.
О порядке его принятия корреспонденту Sputnik
рассказали в посольстве Узбекистана в Москве.
"Документ вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении сторонами необходимых внутригосударственных процедур", — сообщили в дипведомстве.
Узбекская сторона их выполнила, когда Мирзиёев подписал постановление об утверждении соглашения с Россией.
Теперь такие процедуры должна выполнить со своей стороны Россия.
"Соглашение начнет действовать с даты получения Узбекистаном уведомления о выполнении российской стороной внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу", — пояснили в посольстве.
Напомним, что сейчас 15-дневный срок освобождения от регистрации в России применяется к гражданам Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.
Для узбекистанцев такой срок в России был ограничен семью днями, для россиян в Узбекистане — тремя сутками.
В МВД России между тем убеждены, что новые правила не спровоцируют рост числа прибывающих в Россию граждан Узбекистана и не приведут к снижению эффективности миграционного контроля.