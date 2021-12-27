https://uz.sputniknews.ru/20211227/skolko-inostrantsev-poluchili-rossiyskoe-grajdanstvo-v-2021-godu-21955721.html
Сколько иностранцев получили российское гражданство в 2021 году
Сколько иностранцев получили российское гражданство в 2021 году
В России активно обсуждают вопрос упрощения процедуры получения гражданства для ряда иностранных граждан. Подробнее — в материале.
2021-12-27T10:10+0500
2021-12-27T10:10+0500
2021-12-27T10:13+0500
россия
гражданство
иностранцы
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ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Более 667 тысяч иностранцев в 2021 году получили российское гражданство — это почти на 20% больше, чем годом ранее.Данные привела начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД) России Валентина Казакова.По ее словам, большинство соискателей приобретают гражданство в упрощенном порядке, то есть имеют близкую связь с Россией. Например, у этих людей есть родственники в России или же они принадлежат к категории соотечественников, наиболее адаптированных к российской культуре.Ранее президент Владимир Путин пообещал проработать вопрос упрощения процедуры получения паспорта для русскоязычных граждан.В октябре на тему получения российского гражданства иностранцами также высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Он предложил автоматически давать паспорт родившимся в смешанных семьях, где хотя бы один из супругов имеет российское гражданство.Читайте также:В России введут режим "контролируемого пребывания" для иностранцев >>Русские по духу: чему соотечественники со всего мира научились за 30 лет разлуки >>
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гражданство, иностранцы
Сколько иностранцев получили российское гражданство в 2021 году
10:10 27.12.2021 (обновлено: 10:13 27.12.2021)
В России активно обсуждают вопрос упрощения процедуры получения гражданства для ряда иностранных граждан. Подробнее — в материале.
ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Более 667 тысяч иностранцев в 2021 году получили российское гражданство — это почти на 20% больше, чем годом ранее.
Данные привела начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД) России Валентина Казакова.
"Количество иностранных граждан, приобретающих российское гражданство, неуклонно растет. За 11 месяцев текущего года эта цифра превысила на 18,6% показатели 2020 года, в абсолютных цифрах это более 667 тысяч человек", — сказала Казакова.
По ее словам, большинство соискателей приобретают гражданство в упрощенном порядке, то есть имеют близкую связь с Россией.
Например, у этих людей есть родственники в России или же они принадлежат к категории соотечественников, наиболее адаптированных к российской культуре.
Ранее президент Владимир Путин пообещал
проработать вопрос упрощения процедуры получения паспорта для русскоязычных граждан.
В октябре на тему получения российского гражданства иностранцами также высказался министр иностранных дел Сергей Лавров. Он предложил
автоматически давать паспорт родившимся в смешанных семьях, где хотя бы один из супругов имеет российское гражданство.