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Узбекистанцев стало больше: актуальные данные статистики
Узбекистанцев стало больше: актуальные данные статистики
Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они, в основном, проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
2022-01-28T19:30+0500
2022-01-28T19:30+0500
инфографика
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В государственном комитете по статистике озвучили официальные сведения по количеству проживающих на территории страны граждан. По данным на начало года, население Узбекистана составляет 35,3 млн человек. По сравнению с аналогичными данными прошлого года цифра увеличилась на 0,8 млн.Известно, что за год в стране родилось 905,2 тысячи детей, при этом умерло 174,5 тысячи человек. Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они в основном проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.Ранее Государственный комитет по статистике сообщил, что в прошлом году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию переехали 6,14 тысячи узбекистанцев. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020-ом.Читайте также:Население Узбекистана неуклонно растет: свежая статистика &gt;&gt;Россия поможет Узбекистану в организации переписи населения в 2023 году &gt;&gt;
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мультимедиа , узбекистан, население, инфографика

Узбекистанцев стало больше: актуальные данные статистики

19:30 28.01.2022
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Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они, в основном, проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Как изменилось население Узбекистана за год - инфографика - Sputnik Узбекистан
Как изменилось население Узбекистана за год - инфографика - Sputnik Узбекистан
В государственном комитете по статистике озвучили официальные сведения по количеству проживающих на территории страны граждан. По данным на начало года, население Узбекистана составляет 35,3 млн человек. По сравнению с аналогичными данными прошлого года цифра увеличилась на 0,8 млн.
Известно, что за год в стране родилось 905,2 тысячи детей, при этом умерло 174,5 тысячи человек. Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они в основном проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Ранее Государственный комитет по статистике сообщил, что в прошлом году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию переехали 6,14 тысячи узбекистанцев. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020-ом.

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