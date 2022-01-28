https://uz.sputniknews.ru/20220128/uzbekistantsev-stalo-bolshe-aktualnye-dannye-statistiki-22435790.html
Узбекистанцев стало больше: актуальные данные статистики
Узбекистанцев стало больше: актуальные данные статистики
Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они, в основном, проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
2022-01-28T19:30+0500
2022-01-28T19:30+0500
2022-01-28T19:30+0500
инфографика
мультимедиа
узбекистан
население
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22435407_0:0:2401:1351_1920x0_80_0_0_c33fdbcd5bd1e8c887e9039c362135a4.png
В государственном комитете по статистике озвучили официальные сведения по количеству проживающих на территории страны граждан. По данным на начало года, население Узбекистана составляет 35,3 млн человек. По сравнению с аналогичными данными прошлого года цифра увеличилась на 0,8 млн.Известно, что за год в стране родилось 905,2 тысячи детей, при этом умерло 174,5 тысячи человек. Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они в основном проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.Ранее Государственный комитет по статистике сообщил, что в прошлом году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию переехали 6,14 тысячи узбекистанцев. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020-ом.Читайте также:Население Узбекистана неуклонно растет: свежая статистика >>Россия поможет Узбекистану в организации переписи населения в 2023 году >>
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22435407_314:0:2115:1351_1920x0_80_0_0_5cd562fda5dc80207c50f152aaa4a01a.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа , узбекистан, население, инфографика
Узбекистанцев стало больше: актуальные данные статистики
Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они, в основном, проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
В государственном комитете по статистике озвучили официальные сведения по количеству проживающих на территории страны граждан. По данным на начало года, население Узбекистана составляет 35,3 млн человек. По сравнению с аналогичными данными прошлого года цифра увеличилась на 0,8 млн.
Известно, что за год в стране родилось 905,2 тысячи детей, при этом умерло 174,5 тысячи человек. Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они в основном проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан
.
Ранее Государственный комитет по статистике сообщил
, что в прошлом году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию переехали 6,14 тысячи узбекистанцев. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020-ом.
Читайте также: