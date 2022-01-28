https://uz.sputniknews.ru/20220128/uzbekistantsev-stalo-bolshe-aktualnye-dannye-statistiki-22435790.html

Узбекистанцев стало больше: актуальные данные статистики

Узбекистанцев стало больше: актуальные данные статистики

Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они, в основном, проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

2022-01-28T19:30+0500

2022-01-28T19:30+0500

2022-01-28T19:30+0500

инфографика

мультимедиа

узбекистан

население

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1c/22435407_0:0:2401:1351_1920x0_80_0_0_c33fdbcd5bd1e8c887e9039c362135a4.png

В государственном комитете по статистике озвучили официальные сведения по количеству проживающих на территории страны граждан. По данным на начало года, население Узбекистана составляет 35,3 млн человек. По сравнению с аналогичными данными прошлого года цифра увеличилась на 0,8 млн.Известно, что за год в стране родилось 905,2 тысячи детей, при этом умерло 174,5 тысячи человек. Сколько в Узбекистане женщин, мужчин и где они в основном проживают — городах или селах — смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.Ранее Государственный комитет по статистике сообщил, что в прошлом году на постоянное место жительства (ПМЖ) в Россию переехали 6,14 тысячи узбекистанцев. Это в 1,5 раза больше, чем в 2020-ом.Читайте также:Население Узбекистана неуклонно растет: свежая статистика >>Россия поможет Узбекистану в организации переписи населения в 2023 году >>

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мультимедиа , узбекистан, население, инфографика