https://uz.sputniknews.ru/20220129/jitel-tashkentskoy-oblasti-xranil-u-sebya-doma-meshki-s-narkotikami-22439536.html

Житель Ташкентской области хранил у себя дома мешки с наркотиками

Житель Ташкентской области хранил у себя дома мешки с наркотиками

Хозяина опасной находки задержали. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков.

2022-01-29T10:59+0500

2022-01-29T10:59+0500

2022-01-29T11:14+0500

происшествия

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/47/00/470004_0:195:2945:1852_1920x0_80_0_0_48f48ee1f610d11a8c49e7543ded899f.jpg

ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Оперативники обнаружили в доме жителя Ташкентской области восемь мешков и две коробки с наркотиками, сообщили в пресс-службе местного отделения УВД.Далее сотрудники правоохранительных органов продолжили осмотр дома и нашли еще часть наркотических веществ на крыше. По результатам экспертизы оказалась, что это марихуана общим весом 45 кг. Хозяина опасной находки задержали, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Ташкенте подписали программу Управления ООН по наркотикам и преступности.Она рассчитана на страны Центральной Азии. Срок действия программы — 2022-2025 годы, бюджет — 90 миллионов долларов.Читайте также:В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана >>Преступная выдумка: наркоторговцы нашли изощренное применение картофелю >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наркотики