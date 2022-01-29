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Житель Ташкентской области хранил у себя дома мешки с наркотиками
Житель Ташкентской области хранил у себя дома мешки с наркотиками
Хозяина опасной находки задержали. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков.
2022-01-29T10:59+0500
2022-01-29T11:14+0500
происшествия
наркотики
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Оперативники обнаружили в доме жителя Ташкентской области восемь мешков и две коробки с наркотиками, сообщили в пресс-службе местного отделения УВД.Далее сотрудники правоохранительных органов продолжили осмотр дома и нашли еще часть наркотических веществ на крыше. По результатам экспертизы оказалась, что это марихуана общим весом 45 кг. Хозяина опасной находки задержали, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Ташкенте подписали программу Управления ООН по наркотикам и преступности.Она рассчитана на страны Центральной Азии. Срок действия программы — 2022-2025 годы, бюджет — 90 миллионов долларов.Читайте также:В Узбекистан хотели ввезти более 115 кг наркотиков из Афганистана &gt;&gt;Преступная выдумка: наркоторговцы нашли изощренное применение картофелю &gt;&gt;
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наркотики

Житель Ташкентской области хранил у себя дома мешки с наркотиками

10:59 29.01.2022 (обновлено: 11:14 29.01.2022)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалист экспертно-криминалистического центра исследует марихуану
Специалист экспертно-криминалистического центра исследует марихуану - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Виталий Аньков
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Хозяина опасной находки задержали. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за незаконное хранение наркотиков.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Оперативники обнаружили в доме жителя Ташкентской области восемь мешков и две коробки с наркотиками, сообщили в пресс-службе местного отделения УВД.
Далее сотрудники правоохранительных органов продолжили осмотр дома и нашли еще часть наркотических веществ на крыше. По результатам экспертизы оказалась, что это марихуана общим весом 45 кг.
Хозяина опасной находки задержали, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы за незаконное изготовление, приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в ноябре прошлого года в Ташкенте подписали программу Управления ООН по наркотикам и преступности.
Она рассчитана на страны Центральной Азии. Срок действия программы — 2022-2025 годы, бюджет — 90 миллионов долларов.

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