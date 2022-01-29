https://uz.sputniknews.ru/20220129/nilyufar-usmanova-pokazala-podgotovku-k-kontsertu-i-roskoshnoe-plate---video-22445416.html
Нилюфар Усманова показала подготовку к концерту и роскошное платье - видео
Нилюфар Усманова показала подготовку к концерту и роскошное платье - видео
Артистка выбрала для нового концерта в Эмиратах элегантный и максимально женственный образ в стиле старого Голливуда.
2022-01-29T21:00+0500
2022-01-29T21:00+0500
2022-01-29T21:00+0500
это интересно
платье
концерт
нилуфар усманова
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ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Популярная певица Нилюфар Усманова, дочь Примадонны Узбекистана Юлдуз Усмановой поделилась с подписчиками, как прошла подготовка к ее концерту, состоявшемуся вчера, 28 января в Дубае."Пошли на концерт!" - так подписала артистка на своей странице в Instagram видео, в котором она демонстрирует платье, выбранное для выступления. В этот раз Нилюфар Усманова решила остановиться на образе в стиле старого Голливуда. Она надела женственное платье телесного цвета, богато расшитое пайетками.Дополнением к наряду стали перчатки в тон и воздушная накидка, только придавшая образу артистки хрупкости.В качестве завершающих штрихов Усманова выбрала крупные локоны и алую помаду.Стоит отметить, что Нилюфар Усманова показывает себя весьма разносторонней личностью - звезда также любит спорт. Недавно певица занялась боксом, о чем рассказала на личной странице в соцсетях.Читайте также:Юлдуз Усманова прокомментировала скандал с песней Xasta bo'lma — видеоЮлдуз Усманова вместе с дочерью выступила на одной сцене — видео
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MIA „Rosiya Segodnya“
платье, концерт, нилуфар усманова
Нилюфар Усманова показала подготовку к концерту и роскошное платье - видео
Артистка выбрала для нового концерта в Эмиратах элегантный и максимально женственный образ в стиле старого Голливуда.
ТАШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Популярная певица Нилюфар Усманова, дочь Примадонны Узбекистана Юлдуз Усмановой поделилась с подписчиками, как прошла подготовка к ее концерту, состоявшемуся вчера, 28 января в Дубае.
"Пошли на концерт!" - так подписала артистка на своей странице в Instagram видео, в котором она демонстрирует платье, выбранное для выступления. В этот раз Нилюфар Усманова решила остановиться на образе в стиле старого Голливуда. Она надела женственное платье телесного цвета, богато расшитое пайетками.
Дополнением к наряду стали перчатки в тон и воздушная накидка, только придавшая образу артистки хрупкости.
В качестве завершающих штрихов Усманова выбрала крупные локоны и алую помаду.
Стоит отметить, что Нилюфар Усманова показывает себя весьма разносторонней личностью - звезда также любит спорт. Недавно певица занялась боксом
, о чем рассказала на личной странице в соцсетях.
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