https://uz.sputniknews.ru/20220131/chem-kormyat-sportsmenov-v-olimpiyskoy-derevne-v-kitae---video--22466149.html

Чем кормят спортсменов в Олимпийской деревне в Китае - видео

Чем кормят спортсменов в Олимпийской деревне в Китае - видео

Организаторы соревнований постарались учесть вкусы всех, а также соблюдают правила безопасности в связи со вспышкой штамма "омикрон".

2022-01-31T14:15+0500

2022-01-31T14:15+0500

2022-01-31T14:36+0500

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штамм-омикрон

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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Участник зимней Олимпиады в Китае, член казахстанской сборной по лыжного двоеборью Чингиз Ракпаров рассказал, как кормят спортсменов в олимпийской деревне. Видеообзором лыжника поделились наши коллеги из Sputnik Казахстан. Как можно судить по видео, кухня олимпийской деревни разнообразна - здесь представлены как китайские, так и европейские блюда. Учтены и религиозные аспекты питания спортсменов - например, участникам соревнований предлагают халяльные блюда.Кроме этого, организаторы Олимпиады соблюдают нормы санитарной безопасности в условиях пандемии - каждый стол огражден пластиковыми перегородками с трех сторон, чтобы исключить лишние контакты спортсменов.Ранее стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Участие в ней также примут лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана.Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Узбекистан на них представит единственный спортсмен — 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев. Сегодня он показал форму, в которой будет выступать на соревнованиях.Читайте также: Правила проведения олимпиады в Пекине изменены - причина >>

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безопасность, китай, штамм-омикрон