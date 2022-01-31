https://uz.sputniknews.ru/20220131/shavkat-mirziyoev-otpravitsya-v-kitay-na-otkrytie-olimpiady-22457980.html
Шавкат Мирзиёев отправится в Китай на открытие Олимпиады
Шавкат Мирзиёев отправится в Китай на открытие Олимпиады
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
2022-01-31T08:59+0500
2022-01-31T08:59+0500
2022-01-31T08:59+0500
политика
шавкат мирзиёев
пекин
олимпиада
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ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет на торжественную церемонию открытия Олимпиады по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.Мероприятие состоится 4 февраля в Пекине. Помимо Мирзиёева, гостями открытия Олимпиады станут главы других стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие лидеры стран.В церемонии также поучаствуют глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Узбекистан на них представит единственный спортсмен — 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев.О своих ожиданиях от предстоящих соревнований он недавно рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан. Читайте также:Узбекский горнолыжник показал, как готовится к Олимпиаде — видео >>Правила проведения Олимпиады в Пекине изменены – причины >>
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шавкат мирзиёев, пекин, олимпиада
Шавкат Мирзиёев отправится в Китай на открытие Олимпиады
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
ТАШКЕНТ, 31 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев приедет на торжественную церемонию открытия Олимпиады по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Мероприятие состоится 4 февраля в Пекине.
Помимо Мирзиёева, гостями открытия Олимпиады станут главы других стран Центральной Азии, президент России Владимир Путин, эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани и другие лидеры стран.
В церемонии также поучаствуют глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Узбекистан на них представит единственный спортсмен — 24-летний горнолыжник Комилжон Тухтаев.
О своих ожиданиях от предстоящих соревнований он недавно рассказал в эксклюзивном интервью
Sputnik Узбекистан.