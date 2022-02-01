https://uz.sputniknews.ru/20220201/devochka-vyjivshaya-posle-padeniya-v-voler-k-medvedyu-snova-ulybaetsya--video-22481918.html

Девочка, выжившая после падения в вольер к медведю, снова улыбается – видео

Девочка, выжившая после падения в вольер к медведю, снова улыбается – видео

Лечащий врач девочки в отделении интенсивной терапии отмечает, что состояние ребенка значительно улучшилось за последние дни.

2022-02-01T13:26+0500

2022-02-01T13:26+0500

2022-02-01T13:28+0500

общество

девочка

медведь

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Сотрудники Ташкентского зоопарка навестили девочку, пережившую страшное психологическое испытание несколько дней назад. На глазах посетителей мать бросила ее в вольер к опасному хищнику – медведю Зузу, прибывшего в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году.Пресс-служба зоопарка опубликовала видео из больницы. На кадрах малышка разговаривает со взрослыми, отвечает на вопросы и реагирует на обстановку вокруг.Ее лечащий врач в отделении интенсивной терапии отмечает, что состояние ребенка значительно улучшилось за последние дни. Напомним, в день госпитализации девочка находилась в шоке от произошедшего, мало разговаривала и боялась окружающих. В администрации столичного зоопарка решено сделать девочке и ее брату подарок – бессрочный билет в зоопарк. Посещать зверинец они теперь смогут бесплатно в любое время. Читайте также:Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка >>Что стало известно о женщине, сбросившей дочь к медведю >>

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девочка, медведь