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Девочка, выжившая после падения в вольер к медведю, снова улыбается – видео
Девочка, выжившая после падения в вольер к медведю, снова улыбается – видео
Лечащий врач девочки в отделении интенсивной терапии отмечает, что состояние ребенка значительно улучшилось за последние дни.
2022-02-01T13:26+0500
2022-02-01T13:28+0500
общество
девочка
медведь
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Сотрудники Ташкентского зоопарка навестили девочку, пережившую страшное психологическое испытание несколько дней назад. На глазах посетителей мать бросила ее в вольер к опасному хищнику – медведю Зузу, прибывшего в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году.Пресс-служба зоопарка опубликовала видео из больницы. На кадрах малышка разговаривает со взрослыми, отвечает на вопросы и реагирует на обстановку вокруг.Ее лечащий врач в отделении интенсивной терапии отмечает, что состояние ребенка значительно улучшилось за последние дни. Напомним, в день госпитализации девочка находилась в шоке от произошедшего, мало разговаривала и боялась окружающих. В администрации столичного зоопарка решено сделать девочке и ее брату подарок – бессрочный билет в зоопарк. Посещать зверинец они теперь смогут бесплатно в любое время. Читайте также:Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка &gt;&gt;Что стало известно о женщине, сбросившей дочь к медведю &gt;&gt;
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Девочка, выжившая после падения в вольер к медведю, снова улыбается – видео

13:26 01.02.2022 (обновлено: 13:28 01.02.2022)
© UZ24Ташкентский зоопарк
Ташкентский зоопарк - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.02.2022
© UZ24
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Лечащий врач девочки в отделении интенсивной терапии отмечает, что состояние ребенка значительно улучшилось за последние дни.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Сотрудники Ташкентского зоопарка навестили девочку, пережившую страшное психологическое испытание несколько дней назад. На глазах посетителей мать бросила ее в вольер к опасному хищнику – медведю Зузу, прибывшего в Ташкент из Бакинского зоопарка в 2017 году.
Пресс-служба зоопарка опубликовала видео из больницы. На кадрах малышка разговаривает со взрослыми, отвечает на вопросы и реагирует на обстановку вокруг.
Ее лечащий врач в отделении интенсивной терапии отмечает, что состояние ребенка значительно улучшилось за последние дни. Напомним, в день госпитализации девочка находилась в шоке от произошедшего, мало разговаривала и боялась окружающих.
В администрации столичного зоопарка решено сделать девочке и ее брату подарок – бессрочный билет в зоопарк. Посещать зверинец они теперь смогут бесплатно в любое время.

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