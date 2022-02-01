https://uz.sputniknews.ru/20220201/jiteli-tashkenta-snova-ostanutsya-bez-gaza-sroki-i-adresa-22492701.html

Жители Ташкента снова останутся без газа: сроки и адреса

Жители Ташкента снова останутся без газа: сроки и адреса

Специалисты объяснили, почему некоторые столичные махалли снова останутся без газа.

2022-02-01T19:46+0500

2022-02-01T19:46+0500

2022-02-01T19:46+0500

общество

газ

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Жители нескольких столичных махаллей вновь останутся без газа на весь день 2 февраля. Об этом горожан предупредили в Hududgaz Poytaxt.В ведомстве сообщили, что завтра на массиве Алгоритм будут подключать газопровод среднего давления D-57 мм. В этой связи с 11:00 до 16:00 временно прекратится подача голубого топлива 50 жилым домам и одному оптовому потребителю в этом районе.В планах также подключение подземного газопровода среднего давления D-159 мм по улице Узар в Янгихаетском районе. Поэтому жители близлежащих домов тоже останутся без газа с 11:00 до 17:00. В зону временного отключения войдут 2520 квартир в 45 многоэтажных домах и четыре оптовых потребителей.А в Сергелийском районе Ташкенте будут устранять утечки, выявленные на газопроводах среднего и низкого давления. По этой причине также 2 февраля с 11:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение 1199 домов и 115 оптовых потребителей в махалле "Дарё буйи".Читайте также:Тарифы на свет и газ в 2022 году подрастут >>Чтобы с газом не было проблем: Минэнерго обновит коммуникации >>

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