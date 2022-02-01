https://uz.sputniknews.ru/20220201/uzbekistan-po-novomu-pozabotitsya-ob-obektax-kulturnogo-naslediya-22482318.html
Узбекистан по-новому позаботится об объектах культурного наследия
Узбекистан по-новому позаботится об объектах культурного наследия
Этот вопрос сейчас очень остро стоит в республике. Состояние законов в этой сфере регулярно критикуют. Подробности — в материале.
2022-02-01T13:58+0500
2022-02-01T13:58+0500
2022-02-01T13:58+0500
культура
узбекистан
культурное наследие
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ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят ответственность за причинение вреда объектам материального культурного наследия.Накануне этот вопрос подняли на заседании Комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта.Документ, который обсуждали сенаторы, предлагает ужесточить наказание за разрушение, повреждение объектов наследия и перевести преступления в этой сфере в категорию тяжких.Следствие будут проводить органы прокуратуры. Ранее обновить законы о сохранении культурного наследия предложила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.По ее словам, от многих законодательных актов Узбекистана, которые должны были регулировать эту сферу, осталось одно название.Нарбаева подчеркнула: культурное наследие республики нуждается не только в пропаганде, но и поддержке государства. Иначе может быть забыта национальная культура и самобытность, формировавшиеся веками.Читайте также:
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узбекистан, культурное наследие
Узбекистан по-новому позаботится об объектах культурного наследия
Этот вопрос ранее подняла председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. В Узбекистане усилят ответственность за причинение вреда объектам материального культурного наследия.
Накануне этот вопрос подняли на заседании Комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта.
Документ, который обсуждали сенаторы, предлагает ужесточить наказание за разрушение, повреждение объектов наследия и перевести преступления в этой сфере в категорию тяжких.
Следствие будут проводить органы прокуратуры.
Также сенаторы предложили установить ответственность за неисполнение обязательных указаний Агентства культурного наследия при Министерстве туризма и спорта.
Ранее обновить законы о сохранении культурного наследия предложила председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.
По ее словам, от многих законодательных актов Узбекистана, которые должны были регулировать эту сферу, осталось одно название.
Нарбаева подчеркнула: культурное наследие республики нуждается не только в пропаганде, но и поддержке государства.
Иначе может быть забыта национальная культура и самобытность, формировавшиеся веками.