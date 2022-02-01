https://uz.sputniknews.ru/20220201/v-otnoshenii-firdavsa-abduxalikova-zaveli-administrativnoe-delo-22493056.html
В отношении Фирдавса Абдухаликова завели административное дело
В отношении Фирдавса Абдухаликова завели административное дело
Какое наказание грозит Абдухаликову на нарушение законодательства - читайте в материале.
2022-02-01T20:13+0500
2022-02-01T20:13+0500
2022-02-01T20:14+0500
общество
фирдавс абдухаликов
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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. В отношении генерального директора Агентства кинематографии возбудили дело об административных правонарушениях, сообщили в пресс-службе Верховного суда.Агентство по противодействию коррупции обвинило его в том, что будучи главой Агентства кинематографии он допустил ряд нарушений – в частности, на государственные деньги снимались сериалы для компании, принадлежащей его жене и детям.За нарушение закона о государственных закупках ему грозит штраф от 20 до 30 БРВ (от 5,4 до 8,1 млн сумов).Судебное заседание состоялось с участием обвиняемого 27 января 2022. Следующее слушание было назначено на 31 января 2022 года, однако в этот день Абдухаликов обратился с просьбой отложить рассмотрение дела.Ранее стало известно, что Фирдавс Абдухаликов покинул пост главы правления Национальной ассоциации электронных СМИ.Читайте также:Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео >>Фирдавс Абдухаликов покинул свой пост – кто теперь вместо него >>
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фирдавс абдухаликов
В отношении Фирдавса Абдухаликова завели административное дело
20:13 01.02.2022 (обновлено: 20:14 01.02.2022)
Какое наказание грозит Абдухаликову на нарушение законодательства - читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik.
В отношении генерального директора Агентства кинематографии возбудили дело об административных правонарушениях, сообщили
в пресс-службе Верховного суда.
Агентство по противодействию коррупции обвинило его в том, что будучи главой Агентства кинематографии он допустил ряд нарушений – в частности, на государственные деньги снимались сериалы для компании, принадлежащей его жене и детям.
За нарушение закона о государственных закупках ему грозит штраф от 20 до 30 БРВ (от 5,4 до 8,1 млн сумов).
Судебное заседание состоялось с участием обвиняемого 27 января 2022. Следующее слушание было назначено на 31 января 2022 года, однако в этот день Абдухаликов обратился с просьбой отложить рассмотрение дела.
Ранее стало известно
, что Фирдавс Абдухаликов покинул пост главы правления Национальной ассоциации электронных СМИ.
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