https://uz.sputniknews.ru/20220201/firdavs-abduxalikov-pokinul-svoy-post--kto-teper-vmesto-nego-22480253.html

Фирдавс Абдухаликов покинул свой пост – кто теперь вместо него

Фирдавс Абдухаликов покинул свой пост – кто теперь вместо него

Новый назначенец является обладателем Гран-При национальной премии "Олтин калам" ("Золотое перо" - пер. с узб.), а также заслуженным журналистом Республики Каракалпакстан.

2022-02-01T12:34+0500

2022-02-01T12:34+0500

2022-02-01T13:07+0500

общество

фирдавс абдухаликов

медиа

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Фирдавс Абдухоликов ушел с поста председателя правления Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана. На его место назначен глава Международного пресс-клуба (МПК), ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзод Кудратходжа. Пресс-служба МПК уже поздравила своего руководителя с новой должностью, напомнив своим читателям о том, что Кудратходжа является обладателем Гран-При национальной премии "Олтин калам" ("Золотое перо" - пер. с узб.). На его счету также орден "Мехнат шухрати" и почетное звание "Заслуженный журналист Республики Каракалпакстан".За Фирдавсом Абдухаликовым все еще значатся должности председателя правления Всемирного общества по сохранению, изучению и популяризации культурного наследия Узбекистана и генерального директора Агентство кинематографии республики.А две недели назад после скандала с Sevimli, он был избран и. о. председателя Наблюдательного совета этого телеканала на общественных началах.Читайте также:Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео >>Обнаружен конфликт интересов между Агентством кинематографии и каналом Sevimli >>

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фирдавс абдухаликов, медиа