https://uz.sputniknews.ru/20220201/zachem-kazaxstanu-turetskiy-troyanskiy-kon-22493821.html

Зачем Казахстану турецкий троянский конь

Зачем Казахстану турецкий троянский конь

Увлечение отдельных стран ОДКБ вооружением и стандартами НАТО формирует военно-техническую зависимость от вероятного противника и вредит коллективной безопасности.

2022-02-01T21:30+0500

2022-02-01T21:30+0500

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Турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) в ближайшие месяцы поставит партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Anka в Казахстан, сообщило в конце января турецкое информационное агентство "Анадолу" со ссылкой на гендиректора компании–производителя.Контракт на поставку трех разведывательно-ударных БПЛА, двух наземных станций управления и логистического обеспечения (обучение специалистов, запчасти, документация) подписан в ноябре 2021 года. Беспилотники для Казахстана уже на конвейере.В декабре Кыргызстан первым в ОДКБ получил 40 турецких ударных беспилотников Bayraktar-TB2 на сумму 3,5 млн долларов, при этом Бишкек "подсластил пилюлю" одновременным приобретением партии разведывательных БПЛА "Орлан 10Е" российского производства. Ранее (в сентябре) турецкие "Байрактары" засветились на военном параде в Ашхабаде.Если Турции удастся расширить рынок сбыта своих БПЛА в Центральной Азии, это будет означать рост военно-политического и военно-технического влияния блока НАТО, недружественного странам-членам Организации договора коллективной безопасности. Кроме того, "разновекторные" вооружение и тактика войск ОДКБ несут риски, и на поле боя могут сыграть злую шутку. В кризисной ситуации не исключена вероятность дистанционных коррекций и даже отключения экспортером боевого режима БПЛА через спутниковую связь. Это тревожит ближайших соседей и союзников РК.Стратегическая взаимозависимость стран ОДКБ предопределена историей и географией. К примеру, граница России и Казахстана – 7598 км – самая протяженная в мире, не считая США и Канады (с учетом Аляски). Вблизи границы с РК расположены 12 важнейших промышленных субъектов РФ, транссибирские магистрали, позиционные районы РВСН. Россия арендует у Казахстана космодром "Байконур" и ряд военных полигонов. Товарооборот двух стран в 2021 году достиг 24 млрд долларов. Между тем, недавние события в Казахстане показали, что центральноазиатское братство, как и славянское, стало мишенью Запада."Троянский конь" Anka-SРаспыление бюджетных средств на многовекторную диверсификацию оружейных поставок и военное взаимодействие с недружественными ОДКБ странами НАТО объективно снизило боеготовность всех силовых структур, и это подтвердили январские погромы в Алматы.Минобороны РК с сентября 2021 года активизировало реализацию национального проекта "Модернизация Вооруженных сил" на основе диверсификации поставок, "многовекторной" подготовки командных кадров, новых договоров со странами СНГ и дальнего зарубежья в области военного и военно-технического сотрудничества. При этом возрастала зависимость Казахстана от логистики, технологий и политической благосклонности стран Запада. Одновременное военное и военно-техническое сотрудничество с ОДКБ и НАТО – опасное для обороноспособности Казахстана противоречие.Тревожный геополитический фон позволяет предположить, что разведывательно-ударный беспилотник Anka-S турецкого ВПК является не столько современным средством вооруженной борьбы, сколько "троянским конем" Североатлантического альянса. Причем не первым.Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Казахстану двух самолетов разведки, наблюдения и рекогносцировки KingAir B300ER Scorpion с наземным оборудованием – на сумму 128 млн долларов. Американские программы поставок вооружений соответствуют, прежде всего, интересам внешней политики и национальной безопасности США и НАТО. Безопасность стран-партнеров вторична. Об этом свидетельствуют и не самые выдающиеся возможности турецкого боевого "пегаса".Разведывательно-ударный беспилотник Anka-S создан в Турции в 2013 году, после отказа США (в 2004 году) поставлять ударные дроны Reaper и Predator. Изначально предназначался для борьбы с курдскими боевиками внутри страны и в приграничных с Сирией и Ираком районах. Главное – ограниченный системой управления с земли радиус боевого применения – до 200 км. В перспективе возможно управление через спутник, однако Минобороны РК космическими аппаратами на орбите не располагает.БПЛА Anka-S имеет максимальный взлетный вес 1700 кг, способен нести полезную нагрузку до 250 кг – две ракеты "воздух-земля" и контейнер с четырьмя 2,75-дюймовыми управляемыми ракетами CIRIT. Беспилотник оснащен поршневым двигателем Thielert Centurion 2.0 мощностью 155 л. с. (модификация автомобильного дизеля Mercedes-Benz). Время полета Anka-S – до 24 часов на высотах до 9000 метров. Размах крыла составляет 17 метров при длине около 8 метров.Здесь стоит привести и основные характеристики популярного в некоторых странах СНГ (включая Кыргызстан) ударного беспилотника Bayraktar TB2. Дистанционное управление в радиусе до 150 км. Максимальная взлетная масса – 650 кг, полезная нагрузка – 55 кг. Дрон имеет четыре точки подвески для боеприпасов. Аппарат оборудован системой взлета и посадки в автоматическом режиме. Крейсерская скорость – 130 км/час. Высота – до 7300 метров. Время нахождения в воздухе – до 24 часов. Длина турецкого изделия – 6,5 метров, размах крыла – 12 метров.Можно заметить, что новейшие турецкие беспилотники имеют незначительную боевую нагрузку, ограниченный радиус боевого применения – до 150 – 200 км, хорошо заметны на экранах радаров, и являются легкой мишенью для войсковых средств ПВО. Такие дроны создают серьезные угрозы лишь для противника с луками и стрелами. К примеру, в Ливии и Сирии ЗРПК "Панцирь-С" российского производства сбили более 40 турецких беспилотников Bayraktar и Anka.Кроме того, российские ЗРК "Бук" до весны 2020 года сбили в Сирии еще 20 турецких дронов. Российский ударный БПЛА "Орион" также легко справляется с "Байрактарами" и "Анками", которые в принципе не имеют ракетного вооружения класса "воздух-воздух" и электронных "мозгов".Следовательно, приобретение турецких изделий странами ОДКБ создает лишь проблемы уязвимости.Достойная альтернативаДля сравнения: средневысотный российский разведывательно-ударный беспилотник "Орион" располагает элементами искусственного интеллекта и блоком спутниковой связи, которые увеличивают радиус боевого применения до 2400 км. Максимальная взлетная масса составляет 1150 кг, боевая нагрузка – 250 кг, крейсерская скорость – 200 км/час, потолок – 7000 метров, в воздухе аппарат может находится до 24 часов.В арсенале "Ориона" имеются управляемые ракеты, корректируемые авибомбы КАБ-20, КАБ-50, управляемые планирующие авиабомбами УПАБ-50 и другие специализированные малогабаритные боеприпасы массой от 50 до 100 кг, предназначенные для широкого спектра целей.Уникальные тактико-технические характеристики и боевые возможности проверены в Сирии, и обеспечивают значительный экспортный потенциал. Россия уже получила заявки на умный "Орион" с управляемыми ракетами "Вихрь-М" из пяти государств, и намерена занять до 10% мирового рынка ударных беспилотников.Новейший российский тяжелый ударный БПЛА "Альтиус" также имеет искусственный интеллект и значительный радиус действия – более 3500 км (дрон становится аналогом ракет средней дальности). Искусственный интеллект позволяет аппарату автономно принимать решения, строить маршруты, идентифицировать цели и наносить по ним удары. Аналогов в мире нет.Максимальный взлетный вес – 6 тонн, полезная нагрузка – более 1000 кг. Оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, размах крыла 30 метров, потолок – 14000 метров. Продолжительность полета – до 48 часов. Инерциальная навигационная система СП-2 снижает возможности обнаружения аппарата в воздухе, обеспечивает дополнительную устойчивость к радиоэлектронному противодействию со стороны противника.Ударный "Альтиус" способен нести две противокорабельные ракеты X-35 дальностью до 260 км, массой по 500 кг. Кроме того, Россия в 2022 году планирует "поставить на крыло" тяжелый беспилотник "Сириус", способный находиться в воздухе до 40 часов, преодолевать до 10 тысяч километров (со скоростью 295 км/час), на высотах до 12 тысяч метров, с полезной нагрузкой в одну тонну.Растущее доминирование в небе ударных дронов большой дальности и продолжительности полета, активное применение искусственного интеллекта становится необратимой тенденцией. Беспилотные изделия Турции заметно отстают от лучших мировых образцов. Нецелесообразно использовать этих "троянских коней" в зоне коллективной безопасности, и в районах маневров ОДКБ, которые в 2022 году состоятся в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoЧитайте также:Новый дрон обещает России беспилотное доминирование в мире>>

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