Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220202/chto-budet-s-organizmom-esli-sedat-mnogo-yablok-22494263.html
Что будет с организмом, если съедать много яблок
Что будет с организмом, если съедать много яблок
Специалисты предупреждают о вреде организму от чрезмерного потребления яблок. Они напоминают, вместе с витаминами, в организм попадает цианид.
2022-02-02T07:30+0500
2022-02-02T07:30+0500
это интересно
витамины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/01/22494234_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_1eb99b130592e092c90827746487c543.jpg
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Яблоки содержат множество витаминов и полезных веществ, однако их употребление в больших количествах может навредить организму.Как заявила РИА Новости нутрициолог Надежда Цапкина, яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием, цинком.Фрукт снижает вероятность возникновения рака, улучшает память, укрепляет иммунитет, улучшает эластичность сосудов. Кроме того, за счет витаминов группы В (рибофлавина, тиамина и витамин В6) поддерживается здоровье нервной системы.С небольшим количеством цианида человеческий организм справится. Однако превышение дозы может быть опасным.В день рекомендуется съедать не более двух средних яблок, а предпочтение отдавать лучше зеленым фруктам. Это, по словам Цапкиной, наиболее актуально для людей с аллергическими реакциями и тех, кто следит за своим весом.Читайте также:Как правильно есть апельсины, чтобы восстановиться после вируса&gt;&gt;Что будет с организмом, если принимать рыбий жир&gt;&gt;От чего зимой защищают организм абрикос и гранат&gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/01/22494234_633:0:3066:1825_1920x0_80_0_0_0d3cde48967c1e430a676dbf70654e45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
витамины

Что будет с организмом, если съедать много яблок

07:30 02.02.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСбор яблок в Краснодарском крае
Сбор яблок в Краснодарском крае - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Специалисты предупреждают о вреде организму от чрезмерного потребления яблок. Они напоминают: вместе с витаминами в организм попадает цианид.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Яблоки содержат множество витаминов и полезных веществ, однако их употребление в больших количествах может навредить организму.
Как заявила РИА Новости нутрициолог Надежда Цапкина, яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием, цинком.
Фрукт снижает вероятность возникновения рака, улучшает память, укрепляет иммунитет, улучшает эластичность сосудов. Кроме того, за счет витаминов группы В (рибофлавина, тиамина и витамин В6) поддерживается здоровье нервной системы.
"Однако употребление яблок в больших количествах может способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса. В семенах яблок содержится яд цианид, поэтому их лучше есть без семян", — предупредила специалист.
С небольшим количеством цианида человеческий организм справится. Однако превышение дозы может быть опасным.
В день рекомендуется съедать не более двух средних яблок, а предпочтение отдавать лучше зеленым фруктам. Это, по словам Цапкиной, наиболее актуально для людей с аллергическими реакциями и тех, кто следит за своим весом.
Читайте также:
Как правильно есть апельсины, чтобы восстановиться после вируса>>
Что будет с организмом, если принимать рыбий жир>>
От чего зимой защищают организм абрикос и гранат>>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский