https://uz.sputniknews.ru/20220202/chto-budet-s-organizmom-esli-sedat-mnogo-yablok-22494263.html
Что будет с организмом, если съедать много яблок
Что будет с организмом, если съедать много яблок
Специалисты предупреждают о вреде организму от чрезмерного потребления яблок. Они напоминают, вместе с витаминами, в организм попадает цианид.
2022-02-02T07:30+0500
2022-02-02T07:30+0500
2022-02-02T07:30+0500
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витамины
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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Яблоки содержат множество витаминов и полезных веществ, однако их употребление в больших количествах может навредить организму.Как заявила РИА Новости нутрициолог Надежда Цапкина, яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием, цинком.Фрукт снижает вероятность возникновения рака, улучшает память, укрепляет иммунитет, улучшает эластичность сосудов. Кроме того, за счет витаминов группы В (рибофлавина, тиамина и витамин В6) поддерживается здоровье нервной системы.С небольшим количеством цианида человеческий организм справится. Однако превышение дозы может быть опасным.В день рекомендуется съедать не более двух средних яблок, а предпочтение отдавать лучше зеленым фруктам. Это, по словам Цапкиной, наиболее актуально для людей с аллергическими реакциями и тех, кто следит за своим весом.Читайте также:Как правильно есть апельсины, чтобы восстановиться после вируса>>Что будет с организмом, если принимать рыбий жир>>От чего зимой защищают организм абрикос и гранат>>
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витамины
Что будет с организмом, если съедать много яблок
Специалисты предупреждают о вреде организму от чрезмерного потребления яблок. Они напоминают: вместе с витаминами в организм попадает цианид.
ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Яблоки содержат множество витаминов и полезных веществ, однако их употребление в больших количествах может навредить организму.
Как заявила РИА Новости
нутрициолог Надежда Цапкина, яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием, цинком.
Фрукт снижает вероятность возникновения рака, улучшает память, укрепляет иммунитет, улучшает эластичность сосудов. Кроме того, за счет витаминов группы В (рибофлавина, тиамина и витамин В6) поддерживается здоровье нервной системы.
"Однако употребление яблок в больших количествах может способствовать повреждению зубной эмали и стать причиной кариеса. В семенах яблок содержится яд цианид, поэтому их лучше есть без семян", — предупредила специалист.
С небольшим количеством цианида человеческий организм справится. Однако превышение дозы может быть опасным.
В день рекомендуется съедать не более двух средних яблок, а предпочтение отдавать лучше зеленым фруктам. Это, по словам Цапкиной, наиболее актуально для людей с аллергическими реакциями и тех, кто следит за своим весом.