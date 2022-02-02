https://uz.sputniknews.ru/20220202/chto-budet-s-organizmom-esli-sedat-mnogo-yablok-22494263.html

Что будет с организмом, если съедать много яблок

Что будет с организмом, если съедать много яблок

Специалисты предупреждают о вреде организму от чрезмерного потребления яблок. Они напоминают, вместе с витаминами, в организм попадает цианид.

2022-02-02T07:30+0500

2022-02-02T07:30+0500

2022-02-02T07:30+0500

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витамины

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Яблоки содержат множество витаминов и полезных веществ, однако их употребление в больших количествах может навредить организму.Как заявила РИА Новости нутрициолог Надежда Цапкина, яблоки богаты витаминами A, С, В1, В2, РР и Е, магнием, фосфором, йодом, железом, селеном, калием, кальцием, цинком.Фрукт снижает вероятность возникновения рака, улучшает память, укрепляет иммунитет, улучшает эластичность сосудов. Кроме того, за счет витаминов группы В (рибофлавина, тиамина и витамин В6) поддерживается здоровье нервной системы.С небольшим количеством цианида человеческий организм справится. Однако превышение дозы может быть опасным.В день рекомендуется съедать не более двух средних яблок, а предпочтение отдавать лучше зеленым фруктам. Это, по словам Цапкиной, наиболее актуально для людей с аллергическими реакциями и тех, кто следит за своим весом.Читайте также:Как правильно есть апельсины, чтобы восстановиться после вируса>>Что будет с организмом, если принимать рыбий жир>>От чего зимой защищают организм абрикос и гранат>>

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витамины