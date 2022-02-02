https://uz.sputniknews.ru/20220202/stali-izvestny-novye-podrobnosti-o-jenschine-sbrosivshey-doch-k-medvedyu-22495827.html
Стали известны новые подробности о женщине, сбросившей дочь к медведю
Стали известны новые подробности о женщине, сбросившей дочь к медведю
Кадры страшного инцидента уже разлетелись по сети и вызвали шок у неравнодушных.
2022-02-02T09:30+0500
2022-02-02T09:30+0500
2022-02-02T09:30+0500
общество
медведь
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ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По словам источника, в рамках возбужденного уголовного дела в целях определения психического состояния обвиняемой на момент совершения преступления также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Сейчас она заключена под стражу.Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента.Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.К счастью, медведь не атаковал ребенка. Сотрудники зоопарка поспешили заманить хищника во внутреннее помещение и вынесли девочку из вольера.После госпитализации девочка находилась в шоковом состоянии. Она получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка >>Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное. Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.Ранее Министерство по поддержке махалли и семьи сообщило, что мать находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа. По данным ведомства, женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь. Первоначально сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.Читайте также:
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медведь
Стали известны новые подробности о женщине, сбросившей дочь к медведю
Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента. Молодая женщина перекинула девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.
ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Женщина, перекинувшая свою трехлетнюю дочь в вольер к медведю в ташкентском зоопарке, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
"Женщина состоит на учете психоневрологического диспансера с июля 2021 года", — сообщили РИА Новости
в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.
По словам источника, в рамках возбужденного уголовного дела в целях определения психического состояния обвиняемой на момент совершения преступления также назначена судебно-психиатрическая экспертиза.
Сейчас она заключена под стражу.
Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента.
Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.
К счастью, медведь не атаковал ребенка. Сотрудники зоопарка поспешили заманить хищника во внутреннее помещение и вынесли девочку из вольера.
После госпитализации девочка находилась в шоковом состоянии. Она получила открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.
Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.
Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.
Ранее Министерство по поддержке махалли и семьи сообщило, что мать находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа. По данным ведомства, женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.
Первоначально сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.