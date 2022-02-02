https://uz.sputniknews.ru/20220202/v-uzbekistane-nachnut-vypuskat-jiznenno-vajnye-preparaty-22497442.html

В Узбекистане начнут выпускать жизненно важные препараты

В Узбекистане начнут выпускать жизненно важные препараты

Министерство инвестиций республики договорилось о сотрудничестве с российской биотехнологической компанией "Герофарм".

2022-02-02T10:47+0500

2022-02-02T10:47+0500

2022-02-02T10:47+0500

общество

производство

лекарства

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

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ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Власти Узбекистана прорабатывают возможность производства в стране жизненно важных препаратов инсулина. Соответствующее соглашение подписало в Москве руководство Министерства инвестиций и внешней торговли и российской биотехнологической компании "Герофарм", сообщает пресс-служба министерства.По данным пресс-службы, специальная рабочая группа, в которую войдут представители Минздрава, Мининвестиций и компании "Герофарм", проработает проект по локализации производства инсулинов в Узбекистане.В ближайшее время стороны разработают "дорожную карту" по практической реализации проекта, а руководство Мининвестиций пообещало российской стороне всестороннюю поддержку в решении вопросов, связанных с проектом.В последние годы власти Узбекистана активно создают благоприятные условия для привлечения иностранных компаний в фармацевтическом секторе. Накануне заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в Москве обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание фармацевтической отрасли.Напомним: в сентябре 2021 года узбекское предприятие Jurabek Laboratories освоило серийное производство вакцины против коронавируса "Спутник V".Мощности в городе Алмалык Ташкентской области на первоначальном этапе составляют до 2 миллионов доз в месяц.Читайте также:

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

производство, лекарства, министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана