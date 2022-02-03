https://uz.sputniknews.ru/20220203/moshenniki-nashli-novyy-sposob-obmana-potrebiteley-v-uzbekistane-22512523.html
Мошенники нашли новый способ обмана потребителей в Узбекистане
Мошенники нашли новый способ обмана потребителей в Узбекистане
Мошенники переключились на доставку еды: как именно происходит обман - читайте в материале.
2022-02-03T07:55+0500
2022-02-03T07:55+0500
2022-02-03T07:55+0500
общество
мошенничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/186/69/1866923_0:0:963:541_1920x0_80_0_0_88d50a2ecef342deeeaa4db69f21be68.jpg
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Жителей Узбекистана предупредили о появлении нового вида мошенничества. По данным администраторов группы "Потребитель.уз" в Telegram, злоумышленники переключились на доставку еды.Схема проста: мошенники создают аккаунт в Telegram, используют имена и фото реальных людей. Посредством этого аккаунта они предлагают по разным сетям доставку еды.При этом они присылают меню с картинками, уточняют детали, затем отправляют заказчику ссылку на сайт-перехватчик, который запрашивает данные банковской карты. Как только человек переходит на сайт и вводит данные, с карты исчезают деньги.Читайте также:Тысячи узбекистанцев стали жертвами финансовой пирамиды >>В Ташкенте задержаны банкиры за вымогательство крупной суммы денег >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/186/69/1866923_90:0:811:541_1920x0_80_0_0_e33a6bf019507fe5befcc9661a8e175f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мошенничество
Мошенники нашли новый способ обмана потребителей в Узбекистане
Мошенники переключились на доставку еды: как именно происходит обман — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Жителей Узбекистана предупредили о появлении нового вида мошенничества. По данным администраторов группы "Потребитель.уз" в Telegram
, злоумышленники переключились на доставку еды.
Схема проста: мошенники создают аккаунт в Telegram, используют имена и фото реальных людей. Посредством этого аккаунта они предлагают по разным сетям доставку еды.
При этом они присылают меню с картинками, уточняют детали, затем отправляют заказчику ссылку на сайт-перехватчик, который запрашивает данные банковской карты. Как только человек переходит на сайт и вводит данные, с карты исчезают деньги.
Читайте также: