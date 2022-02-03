https://uz.sputniknews.ru/20220203/moshenniki-nashli-novyy-sposob-obmana-potrebiteley-v-uzbekistane-22512523.html

Мошенники нашли новый способ обмана потребителей в Узбекистане

Мошенники нашли новый способ обмана потребителей в Узбекистане

Мошенники переключились на доставку еды: как именно происходит обман - читайте в материале.

2022-02-03T07:55+0500

2022-02-03T07:55+0500

2022-02-03T07:55+0500

общество

мошенничество

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Жителей Узбекистана предупредили о появлении нового вида мошенничества. По данным администраторов группы "Потребитель.уз" в Telegram, злоумышленники переключились на доставку еды.Схема проста: мошенники создают аккаунт в Telegram, используют имена и фото реальных людей. Посредством этого аккаунта они предлагают по разным сетям доставку еды.При этом они присылают меню с картинками, уточняют детали, затем отправляют заказчику ссылку на сайт-перехватчик, который запрашивает данные банковской карты. Как только человек переходит на сайт и вводит данные, с карты исчезают деньги.Читайте также:Тысячи узбекистанцев стали жертвами финансовой пирамиды >>В Ташкенте задержаны банкиры за вымогательство крупной суммы денег >>

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мошенничество