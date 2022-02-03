https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-yunesko-vosxitilis-maxallyami-tashkenta-22534488.html
В ЮНЕСКО восхитились махаллями Ташкента
В ЮНЕСКО восхитились махаллями Ташкента
Саида Мирзиёева подчеркнула, что на территориях махаллей невозможны никакие инвестиционные строительные проекты.
2022-02-03T22:30+0500
2022-02-03T22:30+0500
2022-02-03T22:30+0500
общество
махалля
саида мирзиёева
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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Ташкентские махалли вошли в Предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этой новостью поделилась в своем Telegram-канале заместитель председателя Попечительского совета Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева.Этому поспособствовало участие Узбекистана в Венецианской биеннале в прошлом году. По ее словам, эксперты, которые ознакомились с проектом, посвященным культуре махалли, восприняли ее как "способ возрождения эко-архитектуры, метод сохранения современных городов от массовой урбанизации, а также сохранения социальных ценностей и общности".Мирзиёева поблагодарила всех неравнодушных к судьбе сердца Ташкента – древней улицы Заркайнар, а также ЮНЕСКО за поддержку инициативы по изучению и защиты традиций узбекской махалли.Напомним, махалля — это не первое достояние национальной культуры Узбекистана, на которое обратили внимание эксперты ЮНЕСКО. В конце 2019 года танец Лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества а в конце 2021 года — искусство бахши.
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махалля, саида мирзиёева
В ЮНЕСКО восхитились махаллями Ташкента
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Саида Мирзиёева подчеркнула, что на территориях махаллей невозможны никакие инвестиционные строительные проекты.
ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik.
Ташкентские махалли вошли в Предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этой новостью поделилась
в своем Telegram-канале заместитель председателя Попечительского совета Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева.
Этому поспособствовало участие
Узбекистана в Венецианской биеннале в прошлом году. По ее словам, эксперты, которые ознакомились с проектом, посвященным культуре махалли, восприняли ее как "способ возрождения эко-архитектуры, метод сохранения современных городов от массовой урбанизации, а также сохранения социальных ценностей и общности".
Меня очень радует, что мы начали и на местном уровне осознавать историческую ценность махалли, уникальность ее национального культурного кода. Разумеется, никакие инвестиционные строительные проекты на этой территории невозможны.
Саида Мирзиёева
Заместитель председателя Попечительского совета Фонда поддержки и развития масс-медиа
Мирзиёева поблагодарила всех неравнодушных к судьбе сердца Ташкента – древней улицы Заркайнар, а также ЮНЕСКО за поддержку инициативы по изучению и защиты традиций узбекской махалли.
Напомним, махалля — это не первое достояние национальной культуры Узбекистана, на которое обратили внимание эксперты ЮНЕСКО.
В конце 2019 года танец Лазги был включен
ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества а в конце 2021 года — искусство
бахши.