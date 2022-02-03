https://uz.sputniknews.ru/20220203/v-yunesko-vosxitilis-maxallyami-tashkenta-22534488.html

В ЮНЕСКО восхитились махаллями Ташкента

В ЮНЕСКО восхитились махаллями Ташкента

Саида Мирзиёева подчеркнула, что на территориях махаллей невозможны никакие инвестиционные строительные проекты.

2022-02-03T22:30+0500

2022-02-03T22:30+0500

2022-02-03T22:30+0500

общество

махалля

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Ташкентские махалли вошли в Предварительный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Этой новостью поделилась в своем Telegram-канале заместитель председателя Попечительского совета Фонда поддержки и развития масс-медиа Саида Мирзиёева.Этому поспособствовало участие Узбекистана в Венецианской биеннале в прошлом году. По ее словам, эксперты, которые ознакомились с проектом, посвященным культуре махалли, восприняли ее как "способ возрождения эко-архитектуры, метод сохранения современных городов от массовой урбанизации, а также сохранения социальных ценностей и общности".Мирзиёева поблагодарила всех неравнодушных к судьбе сердца Ташкента – древней улицы Заркайнар, а также ЮНЕСКО за поддержку инициативы по изучению и защиты традиций узбекской махалли.Напомним, махалля — это не первое достояние национальной культуры Узбекистана, на которое обратили внимание эксперты ЮНЕСКО. В конце 2019 года танец Лазги был включен ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества а в конце 2021 года — искусство бахши.

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махалля, саида мирзиёева