https://uz.sputniknews.ru/20220203/video-podrostok-poobedal-plovom-posredi-proezjey-chasti-22523628.html
Видео: подросток пообедал пловом посреди проезжей части
Видео: подросток пообедал пловом посреди проезжей части
В соцсетях распространилось видео несовершеннолетнего, обедающего на оживленной дороге в Ташкенте. Что грозит матери мальчика - в нашем материале.
2022-02-03T14:57+0500
2022-02-03T14:57+0500
2022-02-03T15:18+0500
происшествия
подросток
плов
дорога
ташкент
соцсети
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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В Ташкенте подросток устроил трапезу посреди оживленной трассы.В социальных сетях разошлось видео молодого человека, который устроился на разделительном бордюре на оживленной дороге и на камеру ел плов и пил чай.Столичное ГУВД провело расследование. Выяснилось, что инцидент произошел 31 января около 10 часов утра. Героя ролика – несовершеннолетнего подростка – нашли и провели с ним профилактическую беседу.Матери юной звезды Интернета грозит штраф до пяти базовых расчетных величин.Напомним, в конце прошлого года еще один юный житель Ташкента на камеру вымыл голову на разделительной полосе на проезжей части оживленной улицы. Тогда и 17-летний подросток, и его родители отделались лишь профилактической беседой.Читайте также: Узбекистанцы разыграли "улыбающегося" шеф-повара Бурака - видео
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подросток, плов, дорога, ташкент, соцсети
Видео: подросток пообедал пловом посреди проезжей части
14:57 03.02.2022 (обновлено: 15:18 03.02.2022)
В соцсетях распространилось видео несовершеннолетнего, обедающего на оживленной дороге в Ташкенте. Что грозит матери мальчика - в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В Ташкенте подросток устроил трапезу посреди оживленной трассы.
В социальных сетях разошлось видео молодого человека, который устроился на разделительном бордюре на оживленной дороге и на камеру ел плов и пил чай.
Столичное ГУВД провело расследование
. Выяснилось, что инцидент произошел 31 января около 10 часов утра. Героя ролика – несовершеннолетнего подростка – нашли и провели с ним профилактическую беседу.
"В отношении его матери составлен административный протокол в соответствии со статьей 47 Кодекса об административной ответственности Республики Узбекистан ("невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей)", - говорится в сообщении силовиков.
Матери юной звезды Интернета грозит штраф до пяти базовых расчетных величин.
Напомним, в конце прошлого года еще один юный житель Ташкента на камеру вымыл голову
на разделительной полосе на проезжей части оживленной улицы. Тогда и 17-летний подросток, и его родители отделались лишь профилактической беседой.