https://uz.sputniknews.ru/20220203/video-podrostok-poobedal-plovom-posredi-proezjey-chasti-22523628.html

Видео: подросток пообедал пловом посреди проезжей части

Видео: подросток пообедал пловом посреди проезжей части

В соцсетях распространилось видео несовершеннолетнего, обедающего на оживленной дороге в Ташкенте. Что грозит матери мальчика - в нашем материале.

2022-02-03T14:57+0500

2022-02-03T14:57+0500

2022-02-03T15:18+0500

происшествия

подросток

плов

дорога

ташкент

соцсети

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ТАШКЕНТ, 3 фев – Sputnik. В Ташкенте подросток устроил трапезу посреди оживленной трассы.В социальных сетях разошлось видео молодого человека, который устроился на разделительном бордюре на оживленной дороге и на камеру ел плов и пил чай.Столичное ГУВД провело расследование. Выяснилось, что инцидент произошел 31 января около 10 часов утра. Героя ролика – несовершеннолетнего подростка – нашли и провели с ним профилактическую беседу.Матери юной звезды Интернета грозит штраф до пяти базовых расчетных величин.Напомним, в конце прошлого года еще один юный житель Ташкента на камеру вымыл голову на разделительной полосе на проезжей части оживленной улицы. Тогда и 17-летний подросток, и его родители отделались лишь профилактической беседой.Читайте также: Узбекистанцы разыграли "улыбающегося" шеф-повара Бурака - видео

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подросток, плов, дорога, ташкент, соцсети