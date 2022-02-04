https://uz.sputniknews.ru/20220204/covid-19-statistika-zarajeniya-22544588.html

COVID-19: статистика заражения

COVID-19: статистика заражения

Заболеваемость коронавирусом за последние сутки повысилась незначительно

2022-02-04T15:02+0500

2022-02-04T15:02+0500

2022-02-04T15:02+0500

общество

коронавирус covid-19

узбекистан

статистика

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ТАШКЕНТ, 4 фев – Sputnik. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Узбекистане за последние сутки несколько повысилась, но не превысила 1000 человек. Статистику за 3 февраля опубликовало в своем Telegram-канале Министерство здравоохранения республики.В стране 3 февраля зарегистрировано 960 заболевших. Таким образом, количество заразившихся коронавирусной инфекцией составило 226 997 человек.Традиционно, лидером по количеству заболевших остается столица – здесь заразился 457 человек, в Ташкентской области – 116 человек.Между тем, подросла и статистика выздоровления: 348 выздоровлений за сутки, общее число излечившихся достигло 211 274 человека. Умерло 4 пациента.Вакцинация населения в Узбекистане началась с 1 апреля 2021 года. Доступны такие препараты, как узбекско-китайский ZF-UZ-VAC 2001, российский "Спутник V", шведско-британский AstraZeneca, американская Moderna, американо-немецкий Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.республике прививают в том числе "Спутником Лайт".В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также: В России зарегистрировали еще один препарат от коронавируса

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коронавирус covid-19, узбекистан, статистика