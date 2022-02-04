https://uz.sputniknews.ru/20220204/paxtakor-podpisal-kontrakt-s-futbolistom-iz-chernogorii--foto-22546252.html
"Пахтакор" подписал контракт с футболистом из Черногории — фото
"Пахтакор" подписал контракт с футболистом из Черногории — фото
На сколько заключен контракт и как оценили нового игрока в футбольном клубе, читайте в материале.
2022-02-04T16:30+0500
2022-02-04T16:30+0500
2022-02-04T16:30+0500
спорт
футболист
пахтакор
черногория
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Футбольный клуб "Пахтакор" подписал контракт с черногорским нападающим Оливером Шаркичем.Спортсмен пришел в команду в качестве свободного агента. Контракт с молодым футболистом заключен до конца этого года.К своим 24 годам Шаркич успел поиграть в нескольких клубах: "Фафе" (Португалия), "Лидс" (Англия), "Баракалдо" (Испания), "Бартон Альбион" (Англия), "Мансфилд Таун" (Англия) и "Блэкпул" (Англия).Шаркичу предсказывают будущее бомбардира в Лиге чемпионов.Ранее футбольный клуб сменил главного тренера — эту должность в начале года занял специалист из Северной Македонии Славче Войнески.Читайте также:
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футболист, пахтакор, черногория
"Пахтакор" подписал контракт с футболистом из Черногории — фото
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На сколько заключен контракт и как оценили нового игрока в футбольном клубе, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Футбольный клуб "Пахтакор" подписал контракт с черногорским нападающим Оливером Шаркичем.
Спортсмен пришел в команду в качестве свободного агента. Контракт с молодым футболистом заключен до конца этого года.
К своим 24 годам Шаркич успел поиграть в нескольких клубах: "Фафе" (Португалия), "Лидс" (Англия), "Баракалдо" (Испания), "Бартон Альбион" (Англия), "Мансфилд Таун" (Англия) и "Блэкпул" (Англия).
"Несколько дней назад он покинул "Блэкпул" и сегодня подписал контракт с нашим клубом. Шаркич выходил на поле в составе молодежных сборных разных возрастных категорий Черногории. В составе молодежной команды "Бенфики" участвовала в Лиге чемпионов среди молодежи и стал автором нескольких голов", – сообщили в "Пахтакоре".
Шаркичу предсказывают будущее бомбардира в Лиге чемпионов.
Ранее футбольный клуб сменил
главного тренера — эту должность в начале года занял специалист из Северной Македонии Славче Войнески.