https://uz.sputniknews.ru/20220204/paxtakor-podpisal-kontrakt-s-futbolistom-iz-chernogorii--foto-22546252.html

"Пахтакор" подписал контракт с футболистом из Черногории — фото

"Пахтакор" подписал контракт с футболистом из Черногории — фото

На сколько заключен контракт и как оценили нового игрока в футбольном клубе, читайте в материале.

2022-02-04T16:30+0500

2022-02-04T16:30+0500

2022-02-04T16:30+0500

спорт

футболист

пахтакор

черногория

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Футбольный клуб "Пахтакор" подписал контракт с черногорским нападающим Оливером Шаркичем.Спортсмен пришел в команду в качестве свободного агента. Контракт с молодым футболистом заключен до конца этого года.К своим 24 годам Шаркич успел поиграть в нескольких клубах: "Фафе" (Португалия), "Лидс" (Англия), "Баракалдо" (Испания), "Бартон Альбион" (Англия), "Мансфилд Таун" (Англия) и "Блэкпул" (Англия).Шаркичу предсказывают будущее бомбардира в Лиге чемпионов.Ранее футбольный клуб сменил главного тренера — эту должность в начале года занял специалист из Северной Македонии Славче Войнески.Читайте также:

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футболист, пахтакор, черногория