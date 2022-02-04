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https://uz.sputniknews.ru/20220204/sudebnoe-zasedanie-po-abduxalikovu-perenesli--prichiny-22541241.html
Судебное заседание по Абдухаликову перенесли — причины
Судебное заседание по Абдухаликову перенесли — причины
На заседание суда обвиняемый не явился, вместо него прибыл адвокат, он предъявил судье справку.
2022-02-04T13:04+0500
2022-02-04T13:09+0500
общество
фирдавс абдухаликов
уголовный суд
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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Судебное заседание по делу Фирдавса Абдухаликова перенесли из-за болезни обвиняемого.Соответствующую справку суду предоставил его адвокат, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, которая присутствовала в зале суда.Следующую дату заседания объявят дополнительно.Слушания по делу начались сегодня в Чиланзарском суде по уголовным делам. Адбухаликов является фигурантом административного дела. Его подозревают в нарушении законодательства о госзакупках.Агентство по противодействию коррупции обвинило главу Агентства кинематографии в ряде нарушений – в частности, на государственные деньги снимались сериалы для компании, принадлежащей его жене и детям.Несколько дней назад Фирдавс Абдухаликов покинул пост главы правления Национальной ассоциации электронных СМИ, его место занял Шерзод Кудратходжа/Читайте также:Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео &gt;&gt;Директора телеканала Sevimli уволили после показа скандального сериала &gt;&gt;
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фирдавс абдухаликов, уголовный суд

Судебное заседание по Абдухаликову перенесли — причины

13:04 04.02.2022 (обновлено: 13:09 04.02.2022)
© MiamiAccidentLawyerЗакон адвокат справедливость
Закон адвокат справедливость - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2022
© MiamiAccidentLawyer
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На заседание суда обвиняемый не явился, вместо него прибыл адвокат, он предъявил судье справку.
ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Судебное заседание по делу Фирдавса Абдухаликова перенесли из-за болезни обвиняемого.
Соответствующую справку суду предоставил его адвокат, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, которая присутствовала в зале суда.
Следующую дату заседания объявят дополнительно.
Слушания по делу начались сегодня в Чиланзарском суде по уголовным делам. Адбухаликов является фигурантом административного дела. Его подозревают в нарушении законодательства о госзакупках.
Агентство по противодействию коррупции обвинило главу Агентства кинематографии в ряде нарушений – в частности, на государственные деньги снимались сериалы для компании, принадлежащей его жене и детям.
Несколько дней назад Фирдавс Абдухаликов покинул пост главы правления Национальной ассоциации электронных СМИ, его место занял Шерзод Кудратходжа/

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