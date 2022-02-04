https://uz.sputniknews.ru/20220204/sudebnoe-zasedanie-po-abduxalikovu-perenesli--prichiny-22541241.html

Судебное заседание по Абдухаликову перенесли — причины

Судебное заседание по Абдухаликову перенесли — причины

На заседание суда обвиняемый не явился, вместо него прибыл адвокат, он предъявил судье справку.

2022-02-04T13:04+0500

2022-02-04T13:04+0500

2022-02-04T13:09+0500

общество

фирдавс абдухаликов

уголовный суд

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ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Судебное заседание по делу Фирдавса Абдухаликова перенесли из-за болезни обвиняемого.Соответствующую справку суду предоставил его адвокат, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, которая присутствовала в зале суда.Следующую дату заседания объявят дополнительно.Слушания по делу начались сегодня в Чиланзарском суде по уголовным делам. Адбухаликов является фигурантом административного дела. Его подозревают в нарушении законодательства о госзакупках.Агентство по противодействию коррупции обвинило главу Агентства кинематографии в ряде нарушений – в частности, на государственные деньги снимались сериалы для компании, принадлежащей его жене и детям.Несколько дней назад Фирдавс Абдухаликов покинул пост главы правления Национальной ассоциации электронных СМИ, его место занял Шерзод Кудратходжа/Читайте также:Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео >>Директора телеканала Sevimli уволили после показа скандального сериала >>

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фирдавс абдухаликов, уголовный суд