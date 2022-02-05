https://uz.sputniknews.ru/20220205/bloomberg-obyavil-o-vtorjenii-rossii-na-ukrainu--chto-otvetili-v-kremle-22567151.html

Bloomberg объявил о "вторжении" России на Украину — что ответили в Кремле?

Bloomberg объявил о "вторжении" России на Украину — что ответили в Кремле?

Главное о скандале читайте в материале.

2022-02-05T18:45+0500

2022-02-05T18:45+0500

2022-02-05T18:45+0500

украина

скандал

кремль

россия

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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Агентство Bloomberg по ошибке объявило о "вторжении" России на украинскую территорию.Статья с заголовком "Россия вторглась на Украину" появилась в ночь с пятницы на субботу. Она провисела на сайте около получаса.Позднее агентство удалило сообщение, отметив, что это была случайность. Реакция КремляВ Кремле между тем предложили заменить термин "фейк-ньюз" на "блумберг-ньюз". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные сообщения и ошибки могут привести к непоправимым последствиям. Кроме того, это наглядное отражение того, к чему может привести атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась в мире. Обострение отношений между Россией и ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Читайте также по теме:

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