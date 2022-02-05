Bloomberg объявил о "вторжении" России на Украину — что ответили в Кремле?
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области.
© Sputnik / Стрингер/
Главное о скандале читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Агентство Bloomberg по ошибке объявило о "вторжении" России на украинскую территорию.
Bloomberg accidentally reports that Russia invaded Ukraine https://t.co/PdPpbMZxWc pic.twitter.com/vn0DsXjuy1— New York Post (@nypost) February 5, 2022
Статья с заголовком "Россия вторглась на Украину" появилась в ночь с пятницы на субботу. Она провисела на сайте около получаса.
Позднее агентство удалило сообщение, отметив, что это была случайность.
"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16.00 по восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину ошибки", — оправдались в Bloomberg.
Реакция Кремля
В Кремле между тем предложили заменить термин "фейк-ньюз" на "блумберг-ньюз".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные сообщения и ошибки могут привести к непоправимым последствиям.
"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", — сказал Песков.
Кроме того, это наглядное отражение того, к чему может привести атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась в мире.
Обострение отношений между Россией и Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
Читайте также по теме: