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https://uz.sputniknews.ru/20220205/bloomberg-obyavil-o-vtorjenii-rossii-na-ukrainu--chto-otvetili-v-kremle-22567151.html
Bloomberg объявил о "вторжении" России на Украину — что ответили в Кремле?
Bloomberg объявил о "вторжении" России на Украину — что ответили в Кремле?
Главное о скандале читайте в материале.
2022-02-05T18:45+0500
2022-02-05T18:45+0500
украина
скандал
кремль
россия
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Агентство Bloomberg по ошибке объявило о "вторжении" России на украинскую территорию.Статья с заголовком "Россия вторглась на Украину" появилась в ночь с пятницы на субботу. Она провисела на сайте около получаса.Позднее агентство удалило сообщение, отметив, что это была случайность. Реакция КремляВ Кремле между тем предложили заменить термин "фейк-ньюз" на "блумберг-ньюз". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные сообщения и ошибки могут привести к непоправимым последствиям. Кроме того, это наглядное отражение того, к чему может привести атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась в мире. Обострение отношений между Россией и ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.Читайте также по теме:
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украина, скандал, кремль

Bloomberg объявил о "вторжении" России на Украину — что ответили в Кремле?

18:45 05.02.2022
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области.
Военнослужащий Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Стрингер
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Главное о скандале читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Агентство Bloomberg по ошибке объявило о "вторжении" России на украинскую территорию.
Статья с заголовком "Россия вторглась на Украину" появилась в ночь с пятницы на субботу. Она провисела на сайте около получаса.
Позднее агентство удалило сообщение, отметив, что это была случайность.
"Мы подготавливаем заголовки для множества сценариев, и заголовок "Россия вторглась на Украину" был непреднамеренно опубликован около 16.00 по восточному времени на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину ошибки", — оправдались в Bloomberg.

Реакция Кремля

В Кремле между тем предложили заменить термин "фейк-ньюз" на "блумберг-ньюз".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные сообщения и ошибки могут привести к непоправимым последствиям.
"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", — сказал Песков.
Кроме того, это наглядное отражение того, к чему может привести атмосфера чрезвычайной напряженности, которая сейчас сложилась в мире.

Обострение отношений между Россией и Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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