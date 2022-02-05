https://uz.sputniknews.ru/20220205/uzbekistantsy-nachnut-predlagat-vlastyam-svoi-idei-po-uluchsheniyu-dorog-22559650.html

Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог

Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог

Какие перемены ожидают дорожную инфраструктуру Узбекистана, читайте в обзоре.

2022-02-05T12:00+0500

2022-02-05T12:00+0500

2022-02-05T12:00+0500

общество

узбекистанцы

дороги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20242182_0:82:1607:986_1920x0_80_0_0_4ff8e111c2c7488c3d44f32c368aac69.jpg

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Граждане Узбекистана смогут озвучивать свои предложения по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").Это предусмотрено постановлением правительства по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.В частности, теперь узбекистанцы смогут сообщать о неисправных дорогах, светофорах, иных технических проблемах и происшествиях, которые препятствуют безопасному движению.Платформа "Shaffof yo'l" разработана Комитетом по автодорогам и будет запущена с 1 июля в тестовом режиме, а с 1 января будущего года — станет доступна повсеместно.До 1 марта власти внесут во внутренний реестр информацию о геопозиции, названии, состоянии дорог.Прием предложений по ремонту внутренних дорог через информационный портал будут проводить каждый год до 10 января. После это путем голосования до 31 января определят лучшее предложение.На портале также будет доступна информация о счетах казначейства по финансированию победивших проектов, а также о расходовании выделенных средств.Ранее узбекистанцы начали голосовать за местные бюджетные инициативы через информационный портал "Открытый бюджет".Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистанцы, дороги