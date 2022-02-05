https://uz.sputniknews.ru/20220205/uzbekistantsy-nachnut-predlagat-vlastyam-svoi-idei-po-uluchsheniyu-dorog-22559650.html
Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог
Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог
Какие перемены ожидают дорожную инфраструктуру Узбекистана, читайте в обзоре.
2022-02-05T12:00+0500
2022-02-05T12:00+0500
2022-02-05T12:00+0500
общество
узбекистанцы
дороги
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ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Граждане Узбекистана смогут озвучивать свои предложения по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").Это предусмотрено постановлением правительства по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.В частности, теперь узбекистанцы смогут сообщать о неисправных дорогах, светофорах, иных технических проблемах и происшествиях, которые препятствуют безопасному движению.Платформа "Shaffof yo'l" разработана Комитетом по автодорогам и будет запущена с 1 июля в тестовом режиме, а с 1 января будущего года — станет доступна повсеместно.До 1 марта власти внесут во внутренний реестр информацию о геопозиции, названии, состоянии дорог.Прием предложений по ремонту внутренних дорог через информационный портал будут проводить каждый год до 10 января. После это путем голосования до 31 января определят лучшее предложение.На портале также будет доступна информация о счетах казначейства по финансированию победивших проектов, а также о расходовании выделенных средств.Ранее узбекистанцы начали голосовать за местные бюджетные инициативы через информационный портал "Открытый бюджет".Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистанцы, дороги
Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог
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Как именно власти будут учитывать идеи граждан и какие еще перемены ожидают дорожную инфраструктуру страны, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Граждане Узбекистана смогут озвучивать свои предложения по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").
Это предусмотрено постановлением
правительства по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.
В частности, теперь узбекистанцы смогут сообщать о неисправных дорогах, светофорах, иных технических проблемах и происшествиях, которые препятствуют безопасному движению.
Платформа "Shaffof yo'l" разработана Комитетом по автодорогам и будет запущена с 1 июля в тестовом режиме, а с 1 января будущего года — станет доступна повсеместно.
Она интегрирована с порталом "Открытый бюджет".
До 1 марта власти внесут во внутренний реестр информацию о геопозиции, названии, состоянии дорог.
Прием предложений по ремонту внутренних дорог через информационный портал будут проводить каждый год до 10 января. После это путем голосования до 31 января определят лучшее предложение.
На портале также будет доступна информация о счетах казначейства по финансированию победивших проектов, а также о расходовании выделенных средств.
Ранее узбекистанцы начали голосовать
за местные бюджетные инициативы через информационный портал "Открытый бюджет".