Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220205/uzbekistantsy-nachnut-predlagat-vlastyam-svoi-idei-po-uluchsheniyu-dorog-22559650.html
Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог
Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог
Какие перемены ожидают дорожную инфраструктуру Узбекистана, читайте в обзоре.
2022-02-05T12:00+0500
2022-02-05T12:00+0500
общество
узбекистанцы
дороги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20242182_0:82:1607:986_1920x0_80_0_0_4ff8e111c2c7488c3d44f32c368aac69.jpg
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Граждане Узбекистана смогут озвучивать свои предложения по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").Это предусмотрено постановлением правительства по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.В частности, теперь узбекистанцы смогут сообщать о неисправных дорогах, светофорах, иных технических проблемах и происшествиях, которые препятствуют безопасному движению.Платформа "Shaffof yo'l" разработана Комитетом по автодорогам и будет запущена с 1 июля в тестовом режиме, а с 1 января будущего года — станет доступна повсеместно.До 1 марта власти внесут во внутренний реестр информацию о геопозиции, названии, состоянии дорог.Прием предложений по ремонту внутренних дорог через информационный портал будут проводить каждый год до 10 января. После это путем голосования до 31 января определят лучшее предложение.На портале также будет доступна информация о счетах казначейства по финансированию победивших проектов, а также о расходовании выделенных средств.Ранее узбекистанцы начали голосовать за местные бюджетные инициативы через информационный портал "Открытый бюджет".Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/08/1a/20242182_92:0:1515:1067_1920x0_80_0_0_ed8b0b2e2491376805b0d209bc47d36b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистанцы, дороги

Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог

12:00 05.02.2022
© Sputnik / Maksim Blinov / Перейти в фотобанкАвтомобиль едет по участку с ограничением скорости 80 км/ч
Автомобиль едет по участку с ограничением скорости 80 км/ч - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Как именно власти будут учитывать идеи граждан и какие еще перемены ожидают дорожную инфраструктуру страны, читайте в обзоре.
ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Граждане Узбекистана смогут озвучивать свои предложения по ремонту дорог через информационную платформу "Shaffof yo'l" ("Прозрачная дорога").
Это предусмотрено постановлением правительства по внедрению стандартов открытости в сфере автомобильных дорог и усилению общественного контроля.
В частности, теперь узбекистанцы смогут сообщать о неисправных дорогах, светофорах, иных технических проблемах и происшествиях, которые препятствуют безопасному движению.
Платформа "Shaffof yo'l" разработана Комитетом по автодорогам и будет запущена с 1 июля в тестовом режиме, а с 1 января будущего года — станет доступна повсеместно.
Она интегрирована с порталом "Открытый бюджет".
До 1 марта власти внесут во внутренний реестр информацию о геопозиции, названии, состоянии дорог.
Прием предложений по ремонту внутренних дорог через информационный портал будут проводить каждый год до 10 января. После это путем голосования до 31 января определят лучшее предложение.
На портале также будет доступна информация о счетах казначейства по финансированию победивших проектов, а также о расходовании выделенных средств.
Ранее узбекистанцы начали голосовать за местные бюджетные инициативы через информационный портал "Открытый бюджет".
Читайте также:
Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах >>
В Самаркандской области два водителя устроили массовую драку на дороге — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский