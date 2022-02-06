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Человек в защитном костюме в Международном аэропорту Пекина - Sputnik Узбекистан, 1920
Зимняя Олимпиада в Пекине - 2022
Четвертого февраля 2022 года в Пекине стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта, включенных в программу ОИ.
https://uz.sputniknews.ru/20220206/shavkat-mirziyoev-vernulsya-v-uzbekistan-22569873.html
Шавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан: итоги визита
Шавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан: итоги визита
С кем встретился президент в рамках визита в Китай и о чем была достигнута договоренность — читайте в материале.
2022-02-06T10:37+0500
2022-02-06T11:03+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Накануне вечером глава Узбекистана вернулся в Ташкент из Пекина. Об этом сообщила его пресс-служба.Напомним, Шавкат Мирзиёев отправился в Китай 4 февраля для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.Президент поприветствовал спортивную делегацию Узбекистана на стадионе "Птичье гнездо", где маршем прошли спортивные делегации стран-участниц, в том числе Узбекистана. Флаг республики пронес единственный ее представитель на ОИ — горнолыжник Комилжон Тухтаев.В рамках визита Узбекистан и Китай подписали Программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рассчитанную на пять лет.В ходе двусторонней встречи Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин уделили отдельное внимание принятию совместных мер по достижению сбалансированного товарооборота, возобновлению плодотворных межрегиональных обменов и развитию эффективных транспортных коридоров.Договорились о реализации совместных мероприятий по изучению и внедрению китайского опыта в борьбе с бедностью и противодействии коррупции.Согласовано проведение очередных заседаний совместного Межправительственного комитета и профильных подкомитетов для продвижения важных экономических и гуманитарных проектов.Мирзиёев также побеседовал с лидерами других стран и международных организаций в рамках мероприятий, приуроченных к открытию Олимпиады, а также провел встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.Читайте также:
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев

Шавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан: итоги визита

10:37 06.02.2022 (обновлено: 11:03 06.02.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан
Шавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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С кем встретился президент в рамках визита в Китай и о чем была достигнута договоренность — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Накануне вечером глава Узбекистана вернулся в Ташкент из Пекина. Об этом сообщила его пресс-служба.
Напомним, Шавкат Мирзиёев отправился в Китай 4 февраля для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент поприветствовал спортивную делегацию Узбекистана на стадионе "Птичье гнездо", где маршем прошли спортивные делегации стран-участниц, в том числе Узбекистана. Флаг республики пронес единственный ее представитель на ОИ — горнолыжник Комилжон Тухтаев.
В рамках визита Узбекистан и Китай подписали Программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рассчитанную на пять лет.
В ходе двусторонней встречи Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин уделили отдельное внимание принятию совместных мер по достижению сбалансированного товарооборота, возобновлению плодотворных межрегиональных обменов и развитию эффективных транспортных коридоров.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Пекине президент Шавкат Мирзиёев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
В Пекине президент Шавкат Мирзиёев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2022
В Пекине президент Шавкат Мирзиёев встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Договорились о реализации совместных мероприятий по изучению и внедрению китайского опыта в борьбе с бедностью и противодействии коррупции.
Согласовано проведение очередных заседаний совместного Межправительственного комитета и профильных подкомитетов для продвижения важных экономических и гуманитарных проектов.
Мирзиёев также побеседовал с лидерами других стран и международных организаций в рамках мероприятий, приуроченных к открытию Олимпиады, а также провел встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев проводит встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом
Шавкат Мирзиёев проводит встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2022
Шавкат Мирзиёев проводит встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом
© Пресс-служба президента Узбекистана
Зимняя Олимпиада в Пекине-22

Столица Китая впервые в мировой истории спорта стала городом, принимающим обе Олимпиады: в 2008 году в Пекине проходили XXIX летние Олимпийские игры.

На нынешних Играх, которые проходят с 4 по 20 февраля, разыграют 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов из 90 стран.

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