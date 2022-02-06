https://uz.sputniknews.ru/20220206/shavkat-mirziyoev-vernulsya-v-uzbekistan-22569873.html

Шавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан: итоги визита

Шавкат Мирзиёев вернулся в Узбекистан: итоги визита

С кем встретился президент в рамках визита в Китай и о чем была достигнута договоренность — читайте в материале.

2022-02-06T10:37+0500

2022-02-06T10:37+0500

2022-02-06T11:03+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Накануне вечером глава Узбекистана вернулся в Ташкент из Пекина. Об этом сообщила его пресс-служба.Напомним, Шавкат Мирзиёев отправился в Китай 4 февраля для участия в церемонии открытия зимней Олимпиады. Его пригласил председатель КНР Си Цзиньпин.Президент поприветствовал спортивную делегацию Узбекистана на стадионе "Птичье гнездо", где маршем прошли спортивные делегации стран-участниц, в том числе Узбекистана. Флаг республики пронес единственный ее представитель на ОИ — горнолыжник Комилжон Тухтаев.В рамках визита Узбекистан и Китай подписали Программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рассчитанную на пять лет.В ходе двусторонней встречи Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин уделили отдельное внимание принятию совместных мер по достижению сбалансированного товарооборота, возобновлению плодотворных межрегиональных обменов и развитию эффективных транспортных коридоров.Договорились о реализации совместных мероприятий по изучению и внедрению китайского опыта в борьбе с бедностью и противодействии коррупции.Согласовано проведение очередных заседаний совместного Межправительственного комитета и профильных подкомитетов для продвижения важных экономических и гуманитарных проектов.Мирзиёев также побеседовал с лидерами других стран и международных организаций в рамках мероприятий, приуроченных к открытию Олимпиады, а также провел встречу с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.Читайте также:

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев