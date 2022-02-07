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Человек в защитном костюме в Международном аэропорту Пекина - Sputnik Узбекистан, 1920
Зимняя Олимпиада в Пекине - 2022
Четвертого февраля 2022 года в Пекине стартуют 24-е по счету зимние Олимпийские игры. В соревнованиях примут участие более четырех тысяч атлетов примерно из 100 стран. Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах 7 видов спорта, включенных в программу ОИ.
https://uz.sputniknews.ru/20220207/komiljon-tuxtaev-pokazal-kak-proxodit-trenirovka-v-pekine-22577957.html
Комилжон Тухтаев показал, как проходит тренировка в Пекине
Комилжон Тухтаев показал, как проходит тренировка в Пекине
Комилжон Тухтаев показал эффектные кадры тренировки к предстоящим стартам на зимней Олимпиаде.
2022-02-07T08:00+0500
2022-02-07T08:00+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
олимпиада
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Комилжон Тухтаев продолжает подготовку к выступлениям на зимней Олимпиаде и делится эффектными фото и видеокадрами со своими подписчиками в Instagram."Уже прошло 4 дня тренировок на китайских склонах, 3 дня тренировали гигантский слалом и на четвертый день слалом. На фото тренировка слалома, видео тренировка гиганта," — написал Комилжон в подписи к посту.Напомним, 4 февраля состоялась церемония открытия зимних ОИ. Флаг Узбекистана пронес единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Это будут соревнования по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.Сейчас спортсмен адаптируется к олимпийской трассе, тренируется и готовится к предстоящим стартам.Читайте также:Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео &gt;&gt;
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Комилжон Тухтаев показал, как проходит тренировка в Пекине

08:00 07.02.2022
© Instagram / kamil.97skiКомилжон Тухтаев на горном склоне в Пекине
Комилжон Тухтаев на горном склоне в Пекине - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2022
© Instagram / kamil.97ski
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Комилжон Тухтаев показал эффектные кадры тренировки к предстоящим стартам на зимней Олимпиаде.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Комилжон Тухтаев продолжает подготовку к выступлениям на зимней Олимпиаде и делится эффектными фото и видеокадрами со своими подписчиками в Instagram.
"Уже прошло 4 дня тренировок на китайских склонах, 3 дня тренировали гигантский слалом и на четвертый день слалом. На фото тренировка слалома, видео тренировка гиганта," — написал Комилжон в подписи к посту.
Напомним, 4 февраля состоялась церемония открытия зимних ОИ. Флаг Узбекистана пронес единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Это будут соревнования по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.
Сейчас спортсмен адаптируется к олимпийской трассе, тренируется и готовится к предстоящим стартам.
Зимняя Олимпиада в Пекине-22

Столица Китая впервые в мировой истории спорта стала городом, принимающим обе Олимпиады – в 2008 году в Пекине проходили XXIX летние Олимпийские игры.

На нынешних играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля, будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 дисциплинах. За награды будут бороться более 4 тысяч атлетов более чем из 90 стран.

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