https://uz.sputniknews.ru/20220207/komiljon-tuxtaev-pokazal-kak-proxodit-trenirovka-v-pekine-22577957.html

Комилжон Тухтаев показал, как проходит тренировка в Пекине

Комилжон Тухтаев показал, как проходит тренировка в Пекине

Комилжон Тухтаев показал эффектные кадры тренировки к предстоящим стартам на зимней Олимпиаде.

2022-02-07T08:00+0500

2022-02-07T08:00+0500

2022-02-07T08:00+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Комилжон Тухтаев продолжает подготовку к выступлениям на зимней Олимпиаде и делится эффектными фото и видеокадрами со своими подписчиками в Instagram."Уже прошло 4 дня тренировок на китайских склонах, 3 дня тренировали гигантский слалом и на четвертый день слалом. На фото тренировка слалома, видео тренировка гиганта," — написал Комилжон в подписи к посту.Напомним, 4 февраля состоялась церемония открытия зимних ОИ. Флаг Узбекистана пронес единственный представитель республики — горнолыжник Комилжон Тухтаев. Его первый старт запланирован на 13 февраля. Это будут соревнования по гигантскому слалому, а 16 февраля – по слалому.Сейчас спортсмен адаптируется к олимпийской трассе, тренируется и готовится к предстоящим стартам.Читайте также:Комилжон Тухтаев провел первую тренировку на олимпийской трассе в Пекине — видео >>

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