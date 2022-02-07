Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220207/srok-otplaty-kontrakta-na-obuchenie-v-vuzax-prodlili-22588421.html
Срок отплаты контракта на обучение в вузах продлили
Срок отплаты контракта на обучение в вузах продлили
На кого ориентировались в Минвузе когда принимали решение продлить срок оплаты контракта в вузах и колледжах — читайте в материале.
2022-02-07T16:10+0500
2022-02-07T16:10+0500
общество
контракт
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18540676_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_63a02e6cdb67cce9fb6c9423d8949206.jpg
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В техникумах, колледжах и высших учебных заведениях Узбекистана продлили срок оплаты контрактов до 1 марта. Такое решение приняли в Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения, исходя из пожеланий самих учащихся и их родителей.Новые правила распространяются на всех получающих знания на платной основе, включая студентов, которые были переведены или восстановлены.Напомним, в декабре прошлого года в вузах Узбекистана также продлевали срок оплаты за обучение в бакалавриате и магистратуре до 31 декабря.А студентам, прошедшим вакцинацию до 15 ноября предоставлялась скидка в размере 10% при оплате контракта.Читайте также:Узбекские студенты получат льготные кредиты на образование — главное &gt;&gt;В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе — рейтинг &gt;&gt;
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18540676_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_2a759194b46c95bbb4d2cbb2c2cacde7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
контракт, студенты

Срок отплаты контракта на обучение в вузах продлили

16:10 07.02.2022
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтуденты Уральского горного университета
Студенты Уральского горного университета - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
На кого ориентировались в Минвузе когда принимали решение продлить срок оплаты контракта в вузах и колледжах — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В техникумах, колледжах и высших учебных заведениях Узбекистана продлили срок оплаты контрактов до 1 марта. Такое решение приняли в Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения, исходя из пожеланий самих учащихся и их родителей.
Новые правила распространяются на всех получающих знания на платной основе, включая студентов, которые были переведены или восстановлены.
Напомним, в декабре прошлого года в вузах Узбекистана также продлевали срок оплаты за обучение в бакалавриате и магистратуре до 31 декабря.
А студентам, прошедшим вакцинацию до 15 ноября предоставлялась скидка в размере 10% при оплате контракта.

Читайте также:

Узбекские студенты получат льготные кредиты на образование — главное >>
В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе — рейтинг >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский