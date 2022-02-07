https://uz.sputniknews.ru/20220207/srok-otplaty-kontrakta-na-obuchenie-v-vuzax-prodlili-22588421.html
Срок отплаты контракта на обучение в вузах продлили
Срок отплаты контракта на обучение в вузах продлили
На кого ориентировались в Минвузе когда принимали решение продлить срок оплаты контракта в вузах и колледжах — читайте в материале.
2022-02-07T16:10+0500
2022-02-07T16:10+0500
2022-02-07T16:10+0500
общество
контракт
студенты
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В техникумах, колледжах и высших учебных заведениях Узбекистана продлили срок оплаты контрактов до 1 марта. Такое решение приняли в Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения, исходя из пожеланий самих учащихся и их родителей.Новые правила распространяются на всех получающих знания на платной основе, включая студентов, которые были переведены или восстановлены.Напомним, в декабре прошлого года в вузах Узбекистана также продлевали срок оплаты за обучение в бакалавриате и магистратуре до 31 декабря.А студентам, прошедшим вакцинацию до 15 ноября предоставлялась скидка в размере 10% при оплате контракта.Читайте также:Узбекские студенты получат льготные кредиты на образование — главное >>В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе — рейтинг >>
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контракт, студенты
Срок отплаты контракта на обучение в вузах продлили
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На кого ориентировались в Минвузе когда принимали решение продлить срок оплаты контракта в вузах и колледжах — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
В техникумах, колледжах и высших учебных заведениях Узбекистана продлили срок оплаты контрактов до 1 марта. Такое решение приняли
в Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения, исходя из пожеланий самих учащихся и их родителей.
Новые правила распространяются на всех получающих знания на платной основе, включая студентов, которые были переведены или восстановлены.
Напомним, в декабре прошлого года в вузах Узбекистана также продлевали
срок оплаты за обучение в бакалавриате и магистратуре до 31 декабря.
А студентам, прошедшим вакцинацию до 15 ноября предоставлялась скидка в размере 10% при оплате контракта.
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