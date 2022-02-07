https://uz.sputniknews.ru/20220207/srok-otplaty-kontrakta-na-obuchenie-v-vuzax-prodlili-22588421.html

Срок отплаты контракта на обучение в вузах продлили

Срок отплаты контракта на обучение в вузах продлили

На кого ориентировались в Минвузе когда принимали решение продлить срок оплаты контракта в вузах и колледжах — читайте в материале.

2022-02-07T16:10+0500

2022-02-07T16:10+0500

2022-02-07T16:10+0500

общество

контракт

студенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1c/18540676_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_63a02e6cdb67cce9fb6c9423d8949206.jpg

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В техникумах, колледжах и высших учебных заведениях Узбекистана продлили срок оплаты контрактов до 1 марта. Такое решение приняли в Государственной комиссии по приему в образовательные учреждения, исходя из пожеланий самих учащихся и их родителей.Новые правила распространяются на всех получающих знания на платной основе, включая студентов, которые были переведены или восстановлены.Напомним, в декабре прошлого года в вузах Узбекистана также продлевали срок оплаты за обучение в бакалавриате и магистратуре до 31 декабря.А студентам, прошедшим вакцинацию до 15 ноября предоставлялась скидка в размере 10% при оплате контракта.Читайте также:Узбекские студенты получат льготные кредиты на образование — главное >>В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе — рейтинг >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

контракт, студенты