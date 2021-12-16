https://uz.sputniknews.ru/20211216/v-vuzax-uzbekistana-prodlen-srok-oplaty-kontraktov-za-obuchenie-21810855.html

В вузах Узбекистана продлен срок оплаты контрактов за обучение

В вузах Узбекистана продлен срок оплаты контрактов за обучение

Данная мера предпринята в соответствии с решением Государственной приемной комиссии № 10 от 15 декабря.

2021-12-16T09:57+0500

2021-12-16T09:57+0500

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ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. В вузах Узбекистана срок оплаты за обучение в бакалавриате и магистратуре продлен до 31 декабря этого года в соответствии с решением Государственной приемной комиссии № 10 от 15 декабря, сообщает пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.Узбекские студенты получат льготные кредиты на образование — главное >>Кроме того, абитуриентам и студентам, предоставившим справку о вакцинации после установленного срока до 15 ноября, также разрешено воспользоваться скидкой в 10% при оплате контракта. В октябре 2021 года в хокимияте Ташкента заявили о том, что узбекистанские студенты теперь могут оплачивать за обучение онлайн. Для этого им необходимо воспользоваться новой платежной системой "Государственная плата за обучение в высших учебных заведениях". Читайте также: В каких регионах власти помогают оплатить контракт в вузе — рейтинг >>Узбекистан поднимет молодежь на высокий уровень: новые меры поддержки >>

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