https://uz.sputniknews.ru/20220208/bolshaya-peremena-sistemu-shkolnogo-obrazovaniya-jdut-reformy-22601452.html

Большая перемена: систему школьного образования ждут реформы

Большая перемена: систему школьного образования ждут реформы

В разработке программы реформирования примут участие директора школ, учителя и родители учеников.

2022-02-08T11:45+0500

2022-02-08T11:45+0500

2022-02-08T12:13+0500

общество

образование

реформы

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ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев распорядился реформировать систему народного образования. Образованы Национальный и региональные советы, которые должны продвигать и поддерживать новые инициативы, решать вопросы качества образования и воспитания.Республиканский штаб для обеспечения текущей деятельности Национального совета возглавили советник Президента Абдужапар Абдувахитов и министр народного образования Бахтиёр Саидов.Уже к 15 февраля должны быть разработаны и размещены на официальных веб-сайтах, в СМИ и социальных сетях для широкого обсуждения годовые региональные программы реформирования системы народного образования в разрезе районов (городов).К данной работе привлекут директоров школ, педагогические кадры, родителей учащихся, квалифицированных специалистов и зарубежных экспертов.В планах – усовершенствовать учебники и пособия на основе современных требований, оптимизировать учебные программы с учетом зарубежного опыта.Кроме того, ставится задача повысить статус и престиж профессии учителя, обеспечить материальную и социальную поддержку педагогов.Министерству иностранных дел поручено изучить опыт развитых государств по реформированию системы народного образования. Для этого будут проводиться встречи с ведущими экспертами, учеными и специалистами зарубежных государств.Для справкиОсобенно тесно в сфере образования Узбекистан сотрудничает с Россией. Напомним, второй образовательный форум Узбекистана и России состоялся 16 ноября в преддверии первого государственного визита Шавката Мирзиёева в Москву после его переизбрания на пост президента.В 2020 году стартовал масштабный российско-узбекский гуманитарный проект "Класс!", который нацелен на повышение качества преподавания русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке в Узбекистане.Совместно с педагогами РГПУ имени Герцена были разработаны учебно-методические комплексы по русскому языку для школ с узбекским языком обучения.Читайте также: Мирзиёев анонсировал реформы в школах - подробности

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образование, реформы