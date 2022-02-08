https://uz.sputniknews.ru/20220208/eaes-i-indiya-priblijayutsya-k-sozdaniyu-zony-svobodnoy-torgovli-22605248.html
ЕАЭС и Индия приближаются к созданию зоны свободной торговли
ЕАЭС и Индия приближаются к созданию зоны свободной торговли
По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, первый раунд переговоров может пройти уже в ближайшие месяцы.
2022-02-08T14:06+0500
2022-02-08T14:06+0500
2022-02-08T14:06+0500
россия
еаэс
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0c/15587768_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_1241caa72c086c7d40dfc8959eb885be.jpg
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев сообщил о готовящихся переговорах по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией.Эту тему обсудили на очной встрече министр Слепнев и Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в России Паван Капур, сообщается на сайте ЕЭК.По его словам, при безусловной самостоятельной важности отношений свободной торговли с крупнейшей экономикой, вопрос сотрудничества рассматривается и в контексте большого экономического коридора “Север-Юг”. И здесь речь идет не только о транспорте, а об экономических партнерствах в Евразии.Министр напомнил, что параллельно ЕАЭС ведет переговоры о свободной торговле с Ираном. Две среднеазиатских страны входят в Союз, а с Узбекистаном идет активная работа как с государством-наблюдателем. Поменялась ситуация и на Южном Кавказе.Также стороны обсудили вопросы промышленной кооперации.Отмечается, что объем товарооборота между ЕАЭС и Республикой Индия за январь-ноябрь 2021 года составил 14,52 млрд. долл. США, что на 32,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020-м статус наблюдателя при интеграционном объединении получили Узбекистан и Куба.Читайте также:Узбекистан присматривается к общему энергорынку ЕАЭС>>Готов ли Узбекистан к вступлению в Союзное государство — мнение эксперта>>
россия
индия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0c/15587768_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_3ecd43785f54e1aab9ef45acaacb7610.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
еаэс, индия
ЕАЭС и Индия приближаются к созданию зоны свободной торговли
Подписаться на
По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева, первый раунд переговоров может пройти уже в ближайшие месяцы.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев сообщил о готовящихся переговорах по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией.
Эту тему обсудили на очной встрече министр Слепнев и Чрезвычайный и Полномочный посол Индии в России Паван Капур, сообщается
на сайте ЕЭК.
“Надеюсь, что первый раунд переговоров мы сможем провести уже в ближайшие месяцы”, — сказал Андрей Слепнев.
По его словам, при безусловной самостоятельной важности отношений свободной торговли с крупнейшей экономикой, вопрос сотрудничества рассматривается и в контексте большого экономического коридора “Север-Юг”. И здесь речь идет не только о транспорте, а об экономических партнерствах в Евразии.
Министр напомнил, что параллельно ЕАЭС ведет переговоры о свободной торговле с Ираном. Две среднеазиатских страны входят в Союз, а с Узбекистаном идет активная работа как с государством-наблюдателем. Поменялась ситуация и на Южном Кавказе.
“Все это создает хорошие перспективы для того, чтобы выстраивать партнерство, ориентированное в будущее”, — заявил Слепнев.
Также стороны обсудили вопросы промышленной кооперации.
Отмечается, что объем товарооборота между ЕАЭС и Республикой Индия за январь-ноябрь 2021 года составил 14,52 млрд. долл. США, что на 32,7 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Его участниками являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан.
Молдавия с мая 2018 года является наблюдателем при ЕАЭС. В 2020-м статус наблюдателя при интеграционном объединении получили Узбекистан и Куба.