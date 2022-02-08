https://uz.sputniknews.ru/20220208/kakie-novye-turisticheskie-obekty-poyavyatsya-v-uzbekistane-22597794.html

Какие новые туристические объекты появятся в Узбекистане

Какие новые туристические объекты появятся в Узбекистане

Новые уникальные здания появятся в Самаркандской и Хорезмской областях, сообщает пресс-служба президента.

2022-02-08T08:20+0500

2022-02-08T08:20+0500

2022-02-08T09:59+0500

общество

самаркандская область

хорезмская область

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане продолжается строительство крупных туристических объектов. Об этом стало известно 7 февраля на презентации проектов в области строительства, с которыми ознакомился лично президент Шавкат Мирзиёев. Среди объектов, представленных на презентации, — комплекс Имама Бухари в Самаркандской области. Как уточняет пресс-служба президента, его строительство началось в прошлом году: уже подняты каркасы сооружений, скоро начнутся отделочные работы.Для украшения мавзолея Имама Бухари используют национальные узбекские орнаменты, декоративные камни, резьбу, а также каллиграфические надписи, говорится в сообщении администрации президента.Другой крупный архитектурный комплекс появится в Хорезмской области, в Ургенче, где власти республики планируют построить квартал имени ученого Мухаммада Аль-Хорезми. Согласно концепции проекта, в квартале будут располагаться университет, IT-парк, научные и культурные центры, а также площадь с памятником Аль-Хорезми. Помимо этого, в Ургенче на данный момент проходит строительство комплекса полководца Джалолиддина Мангуберди. Территория объекта составляет почти 8 га. Также в Ургенче появится Дворец искусств вместимостью в тысячу человек. Основным направлением дворца станет сохранение и популяризация хорезмского искусства лазги с помощью организации концертов, фестивалей и других культурных мероприятий.Читайте также:

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самаркандская область, хорезмская область