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Министр юстиции о хокимах: "Они всего лишь наемные работники"
Министр юстиции о хокимах: "Они всего лишь наемные работники"
Глава министерства юстиции объяснил, почему некоторые чиновники против повсеместного внедрения системы E-qaror.
2022-02-08T10:41+0500
2022-02-08T10:41+0500
2022-02-08T10:47+0500
политика
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закон
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Хокимы не должны ощущать себя властью, они обязаны служить своему народу. С таким заявлением выступил перед журналистами глава Министерства юстиции Русланбек Давлетов. Системы E-qaror показала свою эффективность, и теперь решения, принимаемые хокимиятами, могут видеть все желающие. Из-за этого часть документов, которые принимают хокимы, поднимают волну недовольства в соцсетях и СМИ.По словам министра, количество денег, выделяемых из бюджета, стало проще контролировать, поскольку все видно онлайн. Благодаря работе этой системы обнаружили 2,5 тысячи незаконных решений хокимиятов, отметил министр юстиции.Однако многим чиновникам система E-qaror пришлась не по душе. Некоторые хокимияты стали закрывать определенные документы с расходами местных бюджетов: опасаются общественного гнева. Ведь граждане могут поинтересоваться: "Зачем на этот проект выделили столько денег?"Давлетов добавил, что систему E-qaror собираются внедрить и в министерства, потому что и там тратят слишком много средств.Глава Минюста добавил, что в стране все изменится к лучшему, если главы территорий поймут, что они не правители, а только наемные работники своего народа.Русланбек Давлетов подчеркнул, что все руководители в стране – это наемные работники, и "никто не может быть выше закона".Читайте также:Министр юстиции объяснил, как нужно бороться с невежествомУзбекистанцы начали голосовать за местные бюджетные инициативы
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Министр юстиции о хокимах: "Они всего лишь наемные работники"
10:41 08.02.2022 (обновлено: 10:47 08.02.2022) Подписаться на
Глава Министерства юстиции объяснил, почему некоторые чиновники против повсеместного внедрения системы E-qaror.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Хокимы не должны ощущать себя властью, они обязаны служить своему народу. С таким заявлением выступил перед журналистами глава Министерства юстиции Русланбек Давлетов.
Системы E-qaror показала свою эффективность, и теперь решения, принимаемые хокимиятами, могут видеть все желающие. Из-за этого часть документов, которые принимают хокимы, поднимают волну недовольства в соцсетях и СМИ.
Что такое система E-qaror?
Система E-qaror предусматривает принятие главами администраций всех нормативно-правовых документов в электронной форме.
Принимать или выдавать решения в обход системы E-qaror с 1 июля 2021 года запрещено — такие документы не будут иметь юридической силы.
По словам министра, количество денег, выделяемых из бюджета, стало проще контролировать, поскольку все видно онлайн.
Благодаря работе этой системы обнаружили 2,5 тысячи незаконных решений хокимиятов, отметил министр юстиции.
Однако многим чиновникам система E-qaror пришлась не по душе. Некоторые хокимияты стали закрывать определенные документы с расходами местных бюджетов: опасаются общественного гнева. Ведь граждане могут поинтересоваться: "Зачем на этот проект выделили столько денег?"
Давлетов добавил, что систему E-qaror собираются внедрить и в министерства, потому что и там тратят слишком много средств.
Глава Минюста добавил, что в стране все изменится к лучшему, если главы территорий поймут, что они не правители, а только наемные работники своего народа.
Русланбек Давлетов подчеркнул, что все руководители в стране – это наемные работники, и "никто не может быть выше закона".