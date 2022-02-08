https://uz.sputniknews.ru/20220208/ministr-yustitsii-o-xokimax-oni-vsego-lish-naemnye-rabotniki-22598610.html

Министр юстиции о хокимах: "Они всего лишь наемные работники"

Министр юстиции о хокимах: "Они всего лишь наемные работники"

Глава министерства юстиции объяснил, почему некоторые чиновники против повсеместного внедрения системы E-qaror.

2022-02-08T10:41+0500

2022-02-08T10:41+0500

2022-02-08T10:47+0500

политика

министра юстиции

закон

пресс-конференция

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Хокимы не должны ощущать себя властью, они обязаны служить своему народу. С таким заявлением выступил перед журналистами глава Министерства юстиции Русланбек Давлетов. Системы E-qaror показала свою эффективность, и теперь решения, принимаемые хокимиятами, могут видеть все желающие. Из-за этого часть документов, которые принимают хокимы, поднимают волну недовольства в соцсетях и СМИ.По словам министра, количество денег, выделяемых из бюджета, стало проще контролировать, поскольку все видно онлайн. Благодаря работе этой системы обнаружили 2,5 тысячи незаконных решений хокимиятов, отметил министр юстиции.Однако многим чиновникам система E-qaror пришлась не по душе. Некоторые хокимияты стали закрывать определенные документы с расходами местных бюджетов: опасаются общественного гнева. Ведь граждане могут поинтересоваться: "Зачем на этот проект выделили столько денег?"Давлетов добавил, что систему E-qaror собираются внедрить и в министерства, потому что и там тратят слишком много средств.Глава Минюста добавил, что в стране все изменится к лучшему, если главы территорий поймут, что они не правители, а только наемные работники своего народа.Русланбек Давлетов подчеркнул, что все руководители в стране – это наемные работники, и "никто не может быть выше закона".Читайте также:Министр юстиции объяснил, как нужно бороться с невежествомУзбекистанцы начали голосовать за местные бюджетные инициативы

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министра юстиции, закон, пресс-конференция