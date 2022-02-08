https://uz.sputniknews.ru/20220208/ne-tolko-olimpiada-chego-ojidat-ot-vizita-mirziyoeva-i-putina-v-pekin--video-22610397.html
Не только Олимпиада: чего ожидать от визита Мирзиёева и Путина в Пекин – видео
Не только Олимпиада: чего ожидать от визита Мирзиёева и Путина в Пекин – видео
Визит Мирзиёева и Путина в Пекин — не только Олимпиада
2022-02-08T20:00+0500
2022-02-08T20:00+0500
2022-02-08T20:00+0500
видео
мультимедиа
олимпиада
мирзиёев
пекин
китай
центральная азия
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Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин посетили Пекин для участия в открытии зимней Олимпиады и обсуждения деловых вопросов. Перспективы развития отношений Узбекистана с двумя главными торговыми партнерами оценил директор ИСАА МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.Когда Россия, Китай и Центральная Азия (ЦА) могут перейти на расчёты в нацвалюте? Почему Россия впервые сместила Китай с первого места во внешней торговле Узбекистана? Что изменилось в отношениях Узбекистана и Китая за время пандемии? Ответы – в интервью Sputnik.Ташкент и ПекинВ рамках визита Шавката Мирзиёева в Пекин Узбекистан и Китай подписали Программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рассчитанную на пять лет. По мнению Алексея Маслова, здесь показателен тот факт, что Китай готов вкладывать средства в развитие ж/д дорог, в том числе в строительство стратегически важных магистралей.Также эксперт отмечает, что Узбекистан как участник инициативы "Один пояс - один путь" будет продолжать получать инвестиции из Китая. Сейчас это особенно важно для узбекского промышленного производства и создания новых рабочих мест в республике.Москва и ПекинВладимир Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут расширять практику расчётов в национальных валютах и противостоять вместе санкциям. Кроме того, "Роснефть" подписала соглашение о поставке 100 млн тонн нефти в КНР.Сегодня тема взаиморасчетов в национальных валютах особенно актуальна для Москвы и Пекина, а также для стран ЦА. По мнению профессора Маслова, главные изменения произошли не столько из-за пандемии, сколько из-за изменения ситуации вокруг Китая в целом. Это связано с тем, что торговля КНР и США остановилась, и Пекин переключил полностью свое внимание на экономическое партнерство с соседними странами.Алексей Маслов уверен, что большинство стран центральноазиатского региона, которые ведут торговые отношения с Китаем и Россией, также могут вслед за партнерами отказаться от доллара, если такое произойдет.Россия и УзбекистанРоссия впервые сместила Китай с первого места во внешней торговле Узбекистана. В общем объеме внешнеторгового оборота республики доля России составила 17,9%. Китай с долей 17,7% переместился на вторую строчку.Эксперт объяснил, почему так произошло и что означает "разворот" России на Восток для Узбекистана. Как считает Маслов, у России заметно меняется система взаимодействия с Центральной Азией, в том числе с Узбекистаном.В то же время, по словам экономиста, в России и Узбекистане к управлению процессами как на уровне министерств, так и в области частного бизнеса приходит новое поколение специалистов с прагматичным складом ума.В конце января (25 января 2022 г) прошла онлайн-встреча лидеров стран ЦА и Китая. На ней Шавкат Мирзиёев инициировал разработку стратегии Нового экономического диалога Китая и пяти стран региона. Как это может повлиять на отношения Узбекистана и России, вы можете узнать из полной версии видеоинтервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.
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мультимедиа , видео, олимпиада, мирзиёев, пекин, китай, центральная азия
Не только Олимпиада: чего ожидать от визита Мирзиёева и Путина в Пекин – видео
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Какие деловые вопросы обсуждали лидеры стран и как меняется взаимодействие Китая и России со странами Центральной Азии, объясняет эксперт.
Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин посетили Пекин для участия в открытии зимней Олимпиады и обсуждения деловых вопросов. Перспективы развития отношений Узбекистана с двумя главными торговыми партнерами оценил директор ИСАА МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
Когда Россия, Китай и Центральная Азия (ЦА) могут перейти на расчёты в нацвалюте? Почему Россия впервые сместила Китай с первого места во внешней торговле Узбекистана? Что изменилось в отношениях Узбекистана и Китая за время пандемии? Ответы – в интервью Sputnik
.
Ташкент и Пекин
В рамках визита Шавката Мирзиёева в Пекин Узбекистан и Китай подписали Программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рассчитанную на пять лет. По мнению Алексея Маслова, здесь показателен тот факт, что Китай готов вкладывать средства в развитие ж/д дорог, в том числе в строительство стратегически важных магистралей.
"Сегодня главное - это практическая реализация проекта железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан". Она поможет расширить перевозки между странами", - напоминает экономист.
Также эксперт отмечает, что Узбекистан как участник инициативы "Один пояс - один путь" будет продолжать получать инвестиции из Китая. Сейчас это особенно важно для узбекского промышленного производства и создания новых рабочих мест в республике.
Москва и Пекин
Владимир Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут расширять практику расчётов в национальных валютах и противостоять вместе санкциям. Кроме того, "Роснефть" подписала соглашение о поставке 100 млн тонн нефти в КНР.
Сегодня тема взаиморасчетов в национальных валютах особенно актуальна для Москвы и Пекина, а также для стран ЦА. По мнению профессора Маслова, главные изменения произошли не столько из-за пандемии, сколько из-за изменения ситуации вокруг Китая в целом. Это связано с тем, что торговля КНР и США остановилась, и Пекин переключил полностью свое внимание на экономическое партнерство с соседними странами.
Алексей Маслов уверен, что большинство стран центральноазиатского региона, которые ведут торговые отношения с Китаем и Россией, также могут вслед за партнерами отказаться от доллара, если такое произойдет.
"Чем больше стран, в том числе Узбекистан, будут вовлечены в такие платежи через нацвалюты, тем дешевле и прозрачнее будет торговля", - поясняет профессор.
Россия и Узбекистан
Россия впервые сместила Китай с первого места во внешней торговле Узбекистана. В общем объеме внешнеторгового оборота республики доля России составила 17,9%. Китай с долей 17,7% переместился на вторую строчку.
Эксперт объяснил, почему так произошло и что означает "разворот" России на Восток для Узбекистана. Как считает Маслов, у России заметно меняется система взаимодействия с Центральной Азией, в том числе с Узбекистаном.
В то же время, по словам экономиста, в России и Узбекистане к управлению процессами как на уровне министерств, так и в области частного бизнеса приходит новое поколение специалистов с прагматичным складом ума.
"Взаимодействие Москвы и Ташкента - это не только торговля. Странами восстанавливается ряд исторических связей. Россия принимает узбекских мигрантов. Государства ведут плотное сотрудничество в текстильной промышленности", - объясняет профессор.
В конце января (25 января 2022 г) прошла онлайн-встреча лидеров стран ЦА и Китая. На ней Шавкат Мирзиёев инициировал разработку стратегии Нового экономического диалога Китая и пяти стран региона. Как это может повлиять на отношения Узбекистана и России, вы можете узнать из полной версии видеоинтервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан
.