https://uz.sputniknews.ru/20220208/ne-tolko-olimpiada-chego-ojidat-ot-vizita-mirziyoeva-i-putina-v-pekin--video-22610397.html

Не только Олимпиада: чего ожидать от визита Мирзиёева и Путина в Пекин – видео

Не только Олимпиада: чего ожидать от визита Мирзиёева и Путина в Пекин – видео

Визит Мирзиёева и Путина в Пекин — не только Олимпиада

2022-02-08T20:00+0500

2022-02-08T20:00+0500

2022-02-08T20:00+0500

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мирзиёев

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центральная азия

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Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин посетили Пекин для участия в открытии зимней Олимпиады и обсуждения деловых вопросов. Перспективы развития отношений Узбекистана с двумя главными торговыми партнерами оценил директор ИСАА МГУ, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.Когда Россия, Китай и Центральная Азия (ЦА) могут перейти на расчёты в нацвалюте? Почему Россия впервые сместила Китай с первого места во внешней торговле Узбекистана? Что изменилось в отношениях Узбекистана и Китая за время пандемии? Ответы – в интервью Sputnik.Ташкент и ПекинВ рамках визита Шавката Мирзиёева в Пекин Узбекистан и Китай подписали Программу торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, рассчитанную на пять лет. По мнению Алексея Маслова, здесь показателен тот факт, что Китай готов вкладывать средства в развитие ж/д дорог, в том числе в строительство стратегически важных магистралей.Также эксперт отмечает, что Узбекистан как участник инициативы "Один пояс - один путь" будет продолжать получать инвестиции из Китая. Сейчас это особенно важно для узбекского промышленного производства и создания новых рабочих мест в республике.Москва и ПекинВладимир Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут расширять практику расчётов в национальных валютах и противостоять вместе санкциям. Кроме того, "Роснефть" подписала соглашение о поставке 100 млн тонн нефти в КНР.Сегодня тема взаиморасчетов в национальных валютах особенно актуальна для Москвы и Пекина, а также для стран ЦА. По мнению профессора Маслова, главные изменения произошли не столько из-за пандемии, сколько из-за изменения ситуации вокруг Китая в целом. Это связано с тем, что торговля КНР и США остановилась, и Пекин переключил полностью свое внимание на экономическое партнерство с соседними странами.Алексей Маслов уверен, что большинство стран центральноазиатского региона, которые ведут торговые отношения с Китаем и Россией, также могут вслед за партнерами отказаться от доллара, если такое произойдет.Россия и УзбекистанРоссия впервые сместила Китай с первого места во внешней торговле Узбекистана. В общем объеме внешнеторгового оборота республики доля России составила 17,9%. Китай с долей 17,7% переместился на вторую строчку.Эксперт объяснил, почему так произошло и что означает "разворот" России на Восток для Узбекистана. Как считает Маслов, у России заметно меняется система взаимодействия с Центральной Азией, в том числе с Узбекистаном.В то же время, по словам экономиста, в России и Узбекистане к управлению процессами как на уровне министерств, так и в области частного бизнеса приходит новое поколение специалистов с прагматичным складом ума.В конце января (25 января 2022 г) прошла онлайн-встреча лидеров стран ЦА и Китая. На ней Шавкат Мирзиёев инициировал разработку стратегии Нового экономического диалога Китая и пяти стран региона. Как это может повлиять на отношения Узбекистана и России, вы можете узнать из полной версии видеоинтервью с экспертом на YouTube-канале Sputnik Узбекистан.

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китай

центральная азия

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Анна Черкасова

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Анна Черкасова

мультимедиа , видео, олимпиада, мирзиёев, пекин, китай, центральная азия