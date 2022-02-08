https://uz.sputniknews.ru/20220208/predprinimateley-vovlekut-v-protsess-likvidatsii-monopoliy--kak-imenno-22597991.html
Предпринимателей вовлекут в процесс ликвидации монополий — как именно
Предпринимателей вовлекут в процесс ликвидации монополий — как именно
Антимонопольный комитет призывает предпринимателей принять участие в опросе, который поможет выявить барьеры и проблемы на рынках, что в свою очередь позволит ликвидировать отдельные виды монополий.
2022-02-08T08:40+0500
2022-02-08T08:40+0500
2022-02-08T09:56+0500
экономика
антимонопольный комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Антимонопольном комитете (АМК) решили провести опрос субъектов предпринимательства для того, чтобы узнать, имеются ли какие-то эксклюзивные права у отдельных из них и есть ли на рынках серьезные барьеры для развития бизнеса.Монополии более чем в 25 видах деятельности будут ликвидированы за счет отмены эксклюзивных прав и приватизации компаний с государственным участием. Эти меры утверждены указом президента Узбекистана "О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы".По данным АМК, на конец 2021-го Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, включал 93 компании. В Государственном реестре предприятий естественных монополий числятся 129 хозяйствующих субъектов по 11 видам товаров (работ, услуг).Читайте также:
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Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
антимонопольный комитет узбекистана
Предпринимателей вовлекут в процесс ликвидации монополий — как именно
08:40 08.02.2022 (обновлено: 09:56 08.02.2022) Подписаться на
Антимонопольный комитет призывает предпринимателей принять участие в опросе, который поможет выявить барьеры и проблемы на рынках, что в свою очередь позволит ликвидировать отдельные виды монополий.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
В Антимонопольном комитете (АМК) решили провести опрос
субъектов предпринимательства для того, чтобы узнать, имеются ли какие-то эксклюзивные права у отдельных из них и есть ли на рынках серьезные барьеры для развития бизнеса.
Монополии более чем в 25 видах деятельности будут ликвидированы за счет отмены эксклюзивных прав и приватизации компаний с государственным участием. Эти меры утверждены указом президента Узбекистана "О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы".
По данным АМК, на конец 2021-го Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарном или финансовом рынке, включал 93 компании.
В Государственном реестре предприятий естественных монополий числятся 129 хозяйствующих субъектов по 11 видам товаров (работ, услуг).
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