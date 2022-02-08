https://uz.sputniknews.ru/20220208/spasateli-vytaschili-cheloveka-i-ego-schenka-iz-kolodtsa--foto-22598188.html
Спасатели вытащили человека и его щенка из колодца — фото
Спасатели вытащили человека и его щенка из колодца — фото
Как проходила спасательная операция в Ангрене и каким образом мужчина и его собака оказались на дне глубокого колодца — читайте в материале.
2022-02-08T09:05+0500
2022-02-08T09:05+0500
2022-02-08T10:01+0500
происшествия
мчс узбекистана
спасатели
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Накануне утром в пожарно-спасательную часть города Ангрена в Ташкентской области поступил сигнал о том, что житель Ангрена вместе со своим щенком провалился в глубокий колодец. Они не могли оттуда выбраться самостоятельно, передает пресс-служба МЧС Узбекистана.Бригада спасателей немедленно выехала на место. Оказалось, что сначала в 16-метровый люк упал щенок. Его хозяин хотел спасти своего четвероногого друга и пытался на веревке спуститься вниз. Однако в самый неподходящий момент трос оборвался и мужчина рухнул на дно колодца.В результате усилий спасателей из колодца вытащили и жителя, и его щенка.Читайте также:
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мчс узбекистана, спасатели
Спасатели вытащили человека и его щенка из колодца — фото
09:05 08.02.2022 (обновлено: 10:01 08.02.2022) Подписаться на
Как проходила спасательная операция в Ангрене и каким образом мужчина и его собака оказались на дне глубокого колодца — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik.
Накануне утром в пожарно-спасательную часть города Ангрена в Ташкентской области поступил сигнал о том, что житель Ангрена вместе со своим щенком провалился в глубокий колодец. Они не могли оттуда выбраться самостоятельно, передает
пресс-служба МЧС Узбекистана.
Бригада спасателей немедленно выехала на место.
Оказалось, что сначала в 16-метровый люк упал щенок. Его хозяин хотел спасти своего четвероногого друга и пытался на веревке спуститься вниз. Однако в самый неподходящий момент трос оборвался и мужчина рухнул на дно колодца.
В результате усилий спасателей из колодца вытащили и жителя, и его щенка.
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