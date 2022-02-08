https://uz.sputniknews.ru/20220208/uzbekistan-obespechit-bezopasnyy-trud-stroitelyam-22611422.html
Узбекистан обеспечит безопасный труд строителям
Узбекистан обеспечит безопасный труд строителям
Узбекистан ратифицировал международный документ, предусматривающий дополнительные гарантии безопасности для строителей.
2022-02-08T19:10+0500
2022-02-08T19:10+0500
2022-02-08T19:10+0500
общество
узбекистан
безопасность
труд
строители
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан ратифицировал конвенцию Международной организации труда (МОТ) о безопасности и гигиене труда в строительстве.Закон о ратификации документа подписал президент Шавкат Мирзиёев. Его текст опубликован в парламентской газете "Народное слово".Конвенция была принята 75-й сессией Генеральной конференции МОТ 20 июля 1988 года. Закон о ратификации был принят законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана в декабре прошлого года и одобрен сенатом в прошлый четверг.Сообщалось, что документ предусматривает дополнительные гарантии безопасности для строителей и демонстрирует, таким образом, приверженность Узбекистана основным принципам и стандартам обеспечения гарантий прав трудящихся.Ранее Узбекистан присоединился еще к одному международному соглашению — об информационном взаимодействии стран СНГ в обеспечении транспортной безопасности.К настоящему времени республика ратифицировала 18 конвенций МОТ, в том числе восемь основных. Весной 2017 года в республике была создана межведомственная комиссия по реализации ратифицированных конвенций МОТ, а также изучению целесообразности присоединения к еще десяти конвенциям.
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узбекистан, безопасность, труд, строители
Узбекистан обеспечит безопасный труд строителям
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Узбекистан ратифицировал международный документ, предусматривающий дополнительные гарантии безопасности для строителей.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Узбекистан ратифицировал конвенцию Международной организации труда (МОТ) о безопасности и гигиене труда в строительстве.
Закон о ратификации документа подписал президент Шавкат Мирзиёев. Его текст опубликован в парламентской газете "Народное слово".
Конвенция была принята 75-й сессией Генеральной конференции МОТ 20 июля 1988 года. Закон о ратификации был принят законодательной (нижней) палатой парламента Узбекистана в декабре прошлого года и одобрен сенатом в прошлый четверг.
Сообщалось
, что документ предусматривает дополнительные гарантии безопасности для строителей и демонстрирует, таким образом, приверженность Узбекистана основным принципам и стандартам обеспечения гарантий прав трудящихся.
Ранее Узбекистан присоединился
еще к одному международному соглашению — об информационном взаимодействии стран СНГ в обеспечении транспортной безопасности.
К настоящему времени республика ратифицировала 18 конвенций МОТ, в том числе восемь основных.
Весной 2017 года в республике была создана межведомственная комиссия по реализации ратифицированных конвенций МОТ, а также изучению целесообразности присоединения к еще десяти конвенциям.