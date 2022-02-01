https://uz.sputniknews.ru/20220201/uzbekistan-prisoedinilsya-k-esche-odnomu-mejdunarodnomu-dogovoru-22491019.html

Узбекистан присоединился к еще одному международному договору

Узбекистан присоединился к еще одному международному договору

Какие ведомства будут отвечать за реализацию международного договора - читайте в нашем материале.

2022-02-01T18:39+0500

2022-02-01T18:39+0500

2022-02-01T18:41+0500

общество

транспорт

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ТАШКЕНТ, 1 фев – Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению об информационном взаимодействии стран СНГ в обеспечении транспортной безопасности. Соответствующее постановление подписал Шавкат Мирзиёев. Документ опубликован на портале Lex.uz.Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ 30 мая 2014 года в Минске (Беларусь).Отвечать за реализацию международного договора будут министерства внутренних дел и транспорта. Внешнеполитическому ведомству Узбекистана глава государства поручил направить соответствующее уведомление о присоединении республики к соглашению, указывается в постановлении.Документ призван исключить незаконное вмешательство в деятельность транспортного комплекса. Для этого участники соглашения намерены совместными усилиями обеспечить защищенность при организации и выполнении международных перевозок пассажиров и грузов.Напомним, несколько дней назад стало известно, что АО "РЖД Логистика" и узбекская логистическая компания ООО "UTI Transit" создали совместное предприятие (СП) ООО "RZDL TRANSSERVICE GROUP".Предприятие позволит привлечь клиентов на маршруты в Россию, Казахстан, Таджикистан и транзит из Китая.Читайте также:Евразийский каркас для вас и для нас: в чем секрет торговых амбиций ЕАЭС >>От барьеров к возможностям: как Россия и Узбекистан наращивают товарооборот >>

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транспорт